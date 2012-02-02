Grup Yorum bileti satmak 'terör suçu' oldu

T24 - Kadınlar Günü etkinliğine katılmak ve konser bileti satmak ‘terör suçu’ sayılınca 6 üniversite öğrencisi 1 ile 13 yıl arasında ceza aldı. Mahkeme başkanı bile verdiği karardan hoşnut olmadığını söyledi.





Selahattin Gökatalay'ın haberine göre; Malatya’da Grup Yorum konserine bilet satmak ve 8 Mart etkinliğine katılmak gibi gerekçelerle haklarında “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılan dördü üniversite öğrencisi altısı tutuklu yedi kişinin Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dün görülen karar duruşmasında bir kişi beraat etti, altı kişi 1 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm oldu. Aileler, “Böyle adalet olmaz” diye isyan ederken mahkeme başkanı bile “Bu karardan hoşnut değiliz. Yasaları uyguluyoruz. Ceza yasasında düzenleme çalışmaları bulunuyor. İnşallah lehte düzenleme olur” dedi.



Dördü üniversite öğrencisi altısı tutuklu yedi sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Hüseyin Aygün de izledi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Hatice Harman’ın beraatına karar verirken diğer altı tutuklu sanık ile ilgili olarak “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl ile 13 yıl arasında hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ayça Kılınç’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verirken diğer tutuklu sanıklar Kubilay Uçucu, Sevcan Göktaş, Erkin Kocaman, Yusuf Yılmaz ve Uğur Pektaş’a verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.





