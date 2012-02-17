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Grup Yorum Biletix'ten özür bekliyor!

Grup Yorum, gruba yönelik engellemelere Biletix’in de alet olduğunu, kurumun özür dilemesi gerektiğini söyledi.

17 Şubat 2012 18:55

 

T24 - Grup Yorum konser biletleri satışında Biletix’ten gelen “Bilet satış değerlendirme sürecimiz sonuçlandı, Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyacağımızı kamuoyuna arz ederiz” duyurusu da suları durultmaya yetmedi. Grup Yorum üyeleri Biletix'ten özür beklediklerini dile getirdi.
 
Bugün bir basın açıklaması yapan Grup Yorum, gruba yönelik engellemelere Biletix’in de alet olduğunu, kurumun hem gruptan hem konserlerin organizasyonunu üstlenen Ada Organizasyon’dan hem de dinleyicilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Biletix açıklamalarının ‘gerçekleri ortaya koymaktan ve sorumluluktan uzak’ olarak değerlendirildiği metinde “Bu kadar kolay, Biletix için 27 yıllık bir müzik grubunu ve sanatçıları hiçe saymak” deniyor. 
 
Olay Biletix’in, Malatya’da Grup Yorum konseri bileti satan öğrencilerin gözaltına alınmasını sebep göstererek bilet satışlarını gerçekleştirmeme kararı alması ve Ada Organizasyon’un yazılı talebine karşılık vermemesiyle başlamıştı. 15 Şubat’ta Biletix’ten yapılan açıklamada ise böyle bir sürecin her etkinlik için yürütüldüğü iddia edilmişti. 
 
 
 

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