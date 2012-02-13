Biletix'ten, Grup Yorum'un konser biletlerine 'terörist' vetosu!

T24 - Biletix, Grup Yorum'un konser biletlerini, "terör örgütüne yardım" gerekçesiyle, satmama kararı aldı. On binleri bulan konsere imza atan Grup Yorum üyeleri, sadece bilet satışlarıyla değil birçok engellemeyle karşılaştıklarını belirttiler.

Sol.org'da yer alan habere göre; Biletix, Grup Yorum’un konser biletlerini, "terör örgütüne yardım gidiyor" gerekçesiyle satmama kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Bursa’da yapılacak konser öncesi Biletix’le görüşme yapan Grup Yorum’un organizatörlerine, Biletix yetkilileri, "Biletix’in kararı var. Grup Yorum biletleri ile örgüte yardım yapılıyor, satamayız" diyerek taleplerini geri çevirdi. Sözlü ifade karşısında evrak talep eden grubun organizatörlerine herhangi yazılı bir belge de verilmedi.

Kocaeli'nde de konser yeri değiştirildi

Kocaeli’nde de konser verecek olan Grup Yorum üyelerine bir engelleme de Kocaeli Valiliği’nden geldi. Kocaeli’nde Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği kesinleşen konseri engelleyen valilik yetkilileri, konserin Halk Eğitim Merkezi’nde yapılmasını kararlaştırdılar.

'Sadece bilet yasaklama değil, konserler engelleniyor'

Konuya ilişkin Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, "Eskiden konserler yasaklanırdı, albüm toplatma vardı, şimdi bilet satışı, konser kaygısıyla ikna edilmeye çalışılıyoruz" dedi. Biletix’in engellediği bilet satışlarına ilişkin Keşkek, henüz yazılı bir bilgilendirme yapılmadığını ve organizasyon firmasından bilgi beklediklerini ifade etti. Sadece bilet yasaklamayla değil, konserlerin engellendiği ve Grup Yorum’un şarkılarının olmadık yerlerde kullanıldığına dikkat çeken Keşkek, "BBP’nin propagandasında da Grup Yorum çalıyor. Şarkılarımız olmayacak yerde çalınmaya başladı, reklamlarda da kullanılıyor. Bunlara ilişkin köklü çalışma yapacağız. Tüm bu konuları işleyeceğiz" dedi. Konu hakkında bilgi almak istediğimiz Biletix yetkilileri ise henüz bir açıklama yapmadı.

Konser bileti satanlara hapis cezası verilmişti

Geçtiğimiz haftalarda Malatya’da Grup Yorum bileti satmak gerekçesiyle “terör suçu” kapsamında 6 üniversite öğrencisi 1 ile 13 yıl arasında ceza aldı.