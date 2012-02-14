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Biletix'ten Grup Yorum açıklaması: Yargı kararını araştırıyoruz

Grup Yorum konseri biletlerinin satışı engellendi' haberleriyle ilgili Biletix'ten açıklama geldi.

14 Şubat 2012 15:54

 

T24- Biletix'ten, 'Grup Yorum konseri biletlerinin satışı engellendi' haberleriyle ilgili açıklama geldi. Biletix, "Biletlerinin satışına ambargo koyduğumuza yönelik açıklama ve yorumlar, hiç bir doğruluk payı içermemektedir.  Satışın önünde hukuki bir engel olup olmadığının netleşmesinin ardından, her ticari işletme gibi organizasyon ile ilgili son kararımızı alarak uygulamaya koyacağız." dedi. 
 
Biletix'in "Grup Yorum biletlerini satışı engelledi" iddiasına verdiği yanıt şöyle: 
 
''Düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konseri biletlerinin tarafımızca satışının engellendiğini içeren haberler ve sosyal medyada bu yönde başlatılan boykot kampanyasını üzülerek takip etmekteyiz.
 
Grup Yorum konser biletlerinin satışına ambargo koyduğumuza yönelik açıklama ve yorumlar, hiç bir doğruluk payı içermemektedir. 9 Şubat 2012 tarihinde firmamıza gelen bu satış talebini değerlendirmeye alarak, konuyla ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.
 
Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, basına da yansımış olan yargı kararının içeriğinin anlaşılması ve şirketimizin faaliyetlerine olan etkisini netleştirmek amacıyla, başvurumuza parallel olarak firmamız avukatları çalışmalarına başlamışlardır. Satışın önünde hukuki bir engel olup olmadığının netleşmesinin ardından, her ticari işletme gibi organizasyon ile ilgili son kararımızı alarak uygulamaya koyacağız.''

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