T24 LogoT24 Logo
Gündem

Biletix: Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyarız!

Grup Yorum'un biletlerinin satışıyla ilgili Biletix'ten yeni bir açıklama geldi...

15 Şubat 2012 21:30

 

Biletix: Grup Yorum hukuka aykırı değil
Biletix'ten 'Grup Yorum konseri biletlerinin satışıyla ilgili yeni açıklama geldi: ''Biletlerin satışının hukuka aykırı olmadığını netleştirmiş bulunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyacağız.''
 
Hafta başından beri gerek sosyal medyada, gerekse basında Grup Yorum konserlerinin bilet satışına ilişkin yer alan haber ve yorumları üzüntü ile takip etmekteyiz.
 
2000 yılından beri her yıl 400’ün üzerinde etkinlik organizatörü tarafından düzenlenen 7.000’den fazla etkinliği sanat severler ile buluşturan Biletix olarak, her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan ve destekleyen bir kurum olduk. Sanat severlerin sanata ulaşmasında aracı rolü üstlenen Biletix’in, bu noktada sansüre ve sanatçıların ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
 
Bu misyonumuz paralelinde, bugüne kadar başta Grup Yorum’un 25. yıl konseri olmak üzere, gerek protest müziğin, gerekse protest sanatın bir çok temsilcisine kitlelerle buluşmalarında aracılık etmiş bulunuyoruz.
 
Satışını üstlendiğimiz tüm etkinliklerde bilet satışına “hukuki bir engel olup olmadığını değerlendirme sürecimiz ve kriterlerimiz” ne yazık ki son yaşadığımız olaylarda kamuoyuna yanlış yansıtılarak, firmamızın ve sürece dahil olan Grup Yorum’un ve Ada Organizasyon’un mağdur duruma düşmesine neden olmuştur.
 
Bu değerlendirme sürecinde, hukuk firmamızın yaptığı araştırma sonucu edindiğimiz resmi bilgiye göre, daha önce basına yansıyan haberlerin aksine, Malatya’da üniversite öğrencileri hakkında verilen yargı kararının, “Grup Yorum konserine bilet satışı ile ilgili olmadığı” ve buna bağlı olarak da, Grup Yorum konserinin biletlerinin satışının hukuka aykırı olmadığını netleştirmiş bulunuyoruz.
 
Her etkinlik için yürüttüğümüz bilet satışı değerlendirme sürecimizin, Grup Yorum’u hedef alan bir uygulama olarak gösterilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ve sürecin taraflarının bundan olumsuz etkinlemesinden duyduğumuz üzüntüyü kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
 
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyacağımızı kamuoyuna bir kez daha arz ederiz.''
 

ETİKETLER

Grup YorumBiletix

İlgili Haberler

Biletix'ten, Grup Yorum'un konser biletlerine 'terörist' vetosu!

Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek'in yaptığı açıklamada konserlere dahi izin verilmediği belirtildi.

Biletix'ten Grup Yorum açıklaması: Yargı kararını araştırıyoruz

Grup Yorum konseri biletlerinin satışı engellendi' haberleriyle ilgili Biletix'ten açıklama geldi.

Grup Yorum'dan Biletix'e: Sana mı düştü yargı kararını değerlendirmek?

Grup Yorum konserlerini organize eden Ali Şenol, "Sana mı düştü yargı kararını değerlendirmek? Size kim böyle bir yetki veriyor?” diye sordu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24