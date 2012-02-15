Biletix: Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyarız!

Biletix: Grup Yorum hukuka aykırı değil

Biletix'ten 'Grup Yorum konseri biletlerinin satışıyla ilgili yeni açıklama geldi: ''Biletlerin satışının hukuka aykırı olmadığını netleştirmiş bulunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyacağız.''

Hafta başından beri gerek sosyal medyada, gerekse basında Grup Yorum konserlerinin bilet satışına ilişkin yer alan haber ve yorumları üzüntü ile takip etmekteyiz.

2000 yılından beri her yıl 400’ün üzerinde etkinlik organizatörü tarafından düzenlenen 7.000’den fazla etkinliği sanat severler ile buluşturan Biletix olarak, her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan ve destekleyen bir kurum olduk. Sanat severlerin sanata ulaşmasında aracı rolü üstlenen Biletix’in, bu noktada sansüre ve sanatçıların ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bu misyonumuz paralelinde, bugüne kadar başta Grup Yorum’un 25. yıl konseri olmak üzere, gerek protest müziğin, gerekse protest sanatın bir çok temsilcisine kitlelerle buluşmalarında aracılık etmiş bulunuyoruz.

Satışını üstlendiğimiz tüm etkinliklerde bilet satışına “hukuki bir engel olup olmadığını değerlendirme sürecimiz ve kriterlerimiz” ne yazık ki son yaşadığımız olaylarda kamuoyuna yanlış yansıtılarak, firmamızın ve sürece dahil olan Grup Yorum’un ve Ada Organizasyon’un mağdur duruma düşmesine neden olmuştur.

Bu değerlendirme sürecinde, hukuk firmamızın yaptığı araştırma sonucu edindiğimiz resmi bilgiye göre, daha önce basına yansıyan haberlerin aksine, Malatya’da üniversite öğrencileri hakkında verilen yargı kararının, “Grup Yorum konserine bilet satışı ile ilgili olmadığı” ve buna bağlı olarak da, Grup Yorum konserinin biletlerinin satışının hukuka aykırı olmadığını netleştirmiş bulunuyoruz.

Her etkinlik için yürüttüğümüz bilet satışı değerlendirme sürecimizin, Grup Yorum’u hedef alan bir uygulama olarak gösterilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ve sürecin taraflarının bundan olumsuz etkinlemesinden duyduğumuz üzüntüyü kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, Grup Yorum konserlerinin biletlerini satmaktan mutluluk duyacağımızı kamuoyuna bir kez daha arz ederiz.''