Grup Yorum'dan Biletix'e: Sana mı düştü yargı kararını değerlendirmek?

T24 - İnternetteki en büyük bilet satış portalı olan Biletix’in ‘terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle Grup Yorum biletlerini satmayacağına dair haberlerin ardından, Grup Yorum konserlerini organize eden Ada Organizasyon’dan Ali Şenol, “‘Yargı kararını bekliyoruz’ diyorlar. Hangi yargı kararını kastediyorsunuz? Sana mı düştü yargı kararını değerlendirmek? Neye dayanarak Grup Yorum’un biletini satmıyorsunuz? Size kim böyle bir yetki veriyor?” diye sordu.



İnternetteki en büyük bilet satış portalı olan Biletix’in ‘terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle Grup Yorum biletlerini satmayacağına dair haberlerin ardından şirket bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Satışın önünde hukuki engel olup olmadığını araştırıyoruz” denilirken Grup Yorum konserlerini organize eden Ali Şenol, “Zaman kazanmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Düzenlenmesi planlanan Grup Yorum konseri biletlerinin satışının engellendiğini içeren haberleri ve sosyal medyada bu yönde başlatılan boykot kampanyasını üzülerek takip ettiklerini ifade edilen Biletix açıklamasında, Grup Yorum konser biletlerinin satışına ambargo koyduklarına yönelik açıklama ve yorumların, doğruluk payı içermediği ifade edilerek “9 Şubat 2012 tarihinde firmamıza gelen bu satış talebini değerlendirmeye alarak, konuyla ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, basına da yansımış olan yargı kararının içeriğinin anlaşılması ve şirketimizin faaliyetlerine olan etkisini netleştirmek amacıyla, başvurumuza paralel olarak firmamız avukatları çalışmalarına başlamışlardır. Satışın önünde hukuki bir engel olup olmadığının netleşmesinin ardından, her ticari işletme gibi organizasyon ile ilgili son kararımızı alarak uygulamaya koyacağız” denildi.

Radikal gazetesinin haberine göre; Biletix’in açıklamasının ardından Grup Yorum konserlerini organize eden Ada Organizasyon’dan Ali Şenol “Biletix’le muhatap olan kişi, kurum benim. Biz kendilerinden bir açıklama beklerken özellikle sosyal medyada yoğunlaşan tepkiler üzerine genel bir açıklama yapma gereği hissediyorlar” diye konuştu. Bu durumun, etik bir davranış olmadığı gibi, kurumun bulunduğu sıkıntıdan dolayı zaman kazanmak için başvurduğu bir formül olduğunu belirten Şenol, “Üstelik o açıklamada saçma bir şey var: ‘Yargı kararını bekliyoruz’. Hangi yargı kararını kastediyorsunuz? Sana mı düştü yargı kararını değerlendirmek? Neye dayanarak Grup Yorum’un biletini satmıyorsunuz? Size kim böyle bir yetki veriyor?” diye sordu.