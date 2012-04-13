Grup Yorum afişini asanlara tutuklama

Çorum Pir Sultan Abdal Derneği üyesi 17, 19 ve 23 yaşında olan üç kişi, 15 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek olan konser nedeniyle şehir merkezinde afiş asmak istedi. Afiş asmalarını istemeyen emniyet ekipleri ile dernek üyeleri arasında tartışma yaşandı. Olay yerinden kaçan üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.



İki dernek üyesi tutuklandı



"Polise mukavemet" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 17 yaşındaki dernek üyesi serbest bırakılırken diğer iki dernek üyesi Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklamalara tepki gösteren Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Halil Top, "Bu nasıl bir demokrasidir anlamış değiliz" dedi