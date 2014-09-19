Greenpeace'in gemisi hem İzmir, hem de Soma mesajı verdi

Uluslararası çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace’in efsane gemisi "Gökkuşağı Savaşçısı" (Rainbow Warrior), bu sabah 09.00’da İzmir Alsancak Limanı’na yanaştı. 13 gündür Türkiye’de olan gemi, Zonguldak, Mudanya ve Karabiga’nın ardından İzmir’de kalacağı dört gün boyunca, bölgedeki kömürlü termik santrallerinin yol açacağı sağlık sorunlarına dikkat çekecek.

Soma'da yeni bir kömürlü termik santral yapımı için başlatılan süreçte, yapılan zeytinlik talanına karşı halk mücadeleye başlamıştı. "Gökkuşağı Savaşçısı"nın dünyanın dört bir yanından gelen sekiz aktivisti de halka mücadelelerinde destek olmak için bugün Soma’ya hareket ediyor.

Greenpeace'in yaptığı açıklamaya göre, İzmir ve Manisa'da planlanan 8 yeni kömürlü termik santral kurulursa sadece bu bölge değil, tüm Türkiye etkilenecek.

Greenpeace İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, şu açıklamayı yaptı:

“Aliağa'da yıllardır kömüre karşı ciddi bir mücadele yürütülüyor. 1990’da toplumsal dayanışma ile engellenen kömürlü termik santral projesi, Aliağa’da verilen mücadelenin en büyük göstergesi. Aliağa’daki İzdemir Termik Santrali ve Manisa’daki Soma Termik Santrali, 2010 yılında sebep oldukları hava kirliliğine maruz kalan kişilerin hayatlarından toplam 13.900 yaşam yılı çaldılar. Daha fazla proje ile insanların yaşamları tehdit edilmemeli. Halk sağlığını böylesine tehdit eden bir konuda, Sağlık Bakanlığı muhakkak söz sahibi olmalı. Hava kirliliğine yol açarak hayatı tehdit eden projelerin planlama, izin ve denetim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nın karar verici kurumlardan biri olmasını istiyoruz.”

Bir Greenpeace ekibi de Soma’da

"Gökkuşağı Savaşçısı"nın dünyanın dört bir yanından gelen aktivistlerinin bir kısmı da, bugün (19 Eylül 2014) Soma’nın Yırca köyünde bulunan Greenpeace ekibine katıldı. 17 Eylül Çarşamba gecesi Kolin Şirketler Grubu, kamulaştırma süreci tamamlanmamış olmasına rağmen, kömürlü termik santrali için bölgedeki zeytin ağaçlarını sökmeye başlamıştı. Yerel halk kepçelerin önünde durarak daha fazla kıyımı önledi ve o günden beri zeytinlikleri korumak için nöbette. Greenpeace ekibi de oradaki mücadeleye destek oluyor.

Greenpeace dün şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak Aksoğan şu bilgileri verdi:

“Manisa’da hala faaliyette olan Soma Termik Santrali, Avrupa’nın en kirli ikinci kömür santrali. Şimdi iki yeni santral daha kurulması planlanıyor. Geçtiğimiz gün Soma'da zeytinliklerini ve temiz hava soluma haklarını korumak için kepçelerin önüne yatan Yırca'lılar, kömürün geleceğimizi kirletemeyeceğine dair inancımızı arttırıyor. Orada tamamen hukuksuz bir biçimde köylülerin zeytinliklerine girildi. Bu nedenle şirket hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kömürün, madenciliğinden havaya karışarak sağlığımızı etkilemesine kadar yaşamı her aşamasında tehdit ettiğini Soma'da görüyoruz.”

'Sessiz katil'

Greenpeace’in "Sessiz Katil Raporu"nda da kullandığı Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi tarafından geliştirilen modelleme sonuçlarına göre, Aliağa’daki İzdemir Termik Santrali ve Manisa’daki Soma Termik Santrali, 2010 yılında sebep oldukları hava kirliliğine maruz kalan kişilerin hayatlarından toplam 13 bin 900 yaşam yılı çaldı.

Aynı modellemenin sonuçlarına göre, İzmir ve Manisa’da çalışan ve yapılması planlanmakta olan toplam 8 santral hayata geçtiğinde her yıl toplam 16 bin 350 yaşam yılı kaybı daha yaşanacak.

Greenpeace’in "Gökkuşağı Savaşçısı" gemisi, 22 Eylül akşamına dek Alsancak Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

Ziyaret edilebilecek saatler şöyle:

19 Eylül Cuma 12.00-20.00

20 Eylül Cumartesi 10.00-15.00

21 Eylül Pazar 10.00-20.00

22 Eylül Pazartesi 10.00-18.00