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Çevre

Rainbow Warriors Pasaport'a demir attı!

Greenpeace'in ünlü gemisi Rainbow Warrior, Nükleersiz Türkiye Turu kapsamında İzmir'e geldi.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Greenpeace'in ünlü gemisi Rainbow Warrior, Nükleersiz Türkiye Turu kapsamında İzmir'e geldi. Nükleer enerji yerine yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek amacıyla Pasaport İskelesi'ne demirleyen gemi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.


Greenpeace Enerji ve İklim Kampanyası sorumlusu Korol Diker, İstanbul'da 20 Nisan'da başlayan turun Sinop'un ardından İzmir'de devam ettiğini belirterek, ''Türkiye'de nükleer enerjiyle ilgili planlamalar yapılıyor. Bu turla nükleer enerji yerine yenilenebilir enerjinin tercih edilmesi gerektiği anlatmaya çalışacağız. Çalışmalarımızda önemli yeri olan Rainbow Warrior'u gezmeye gelenlere nükleer enerji ve yenilenebilir enerjiyle ilgili bilgi vereceğiz'' diye konuştu.



Sinop Kalesi fethedildi!



Geçtiğimiz günlerde sinop'ta çevrecilerle birlikte toplanan Greenpeace üyeleri, Sinop kalesini fethederek eylem gerçekleştirmişlerdi.


Sinop'taki eyleme Rainbow Warriors da katılırken, 2 günlük eylemin ardından şehirden ayrılmıştı.

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