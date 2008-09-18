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Çevre

'Rainbow Warrior' gemisi İstanbul'a geliyor

İklim değişikliği ve tehlikelerine dikkati çekmek amacıyla Avrupa turuna çıkan Greenpeace'in "Rainbow Warrior" (Gökkuşağı Savaşçısı) adlı gemisi, İ

18 Eylül 2008 03:00

"Rainbow Warrior'un" İstanbul'da olacağı 4 gün boyunca gemide düzenlenecek etkinliklerle, halka iklim değişikliği ve yarattığı tehlikeler konusunda bilgi verileceği, düzenlenecek sergi ve video gösterimleriyle de ziyaretçilerde çevre konusunda farkındalık yaratılmasının amaçlandığı
kaydedildi.

Açıklamada, özellikle bilim meraklılarının ve gençlerin ilgisini çekecek güneş enerjisiyle çalışan bir kafenin hizmet vereceği geminin, ziyaretçiler tarafından da gezilebileceği ifade edildi.

"Rainbow Warrior"un Eylülde İsrail'den başlayan Avrupa turunun,Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Almanya ziyaretinin ardından, Aralıkta BM İklim Değişikliği Toplantısının yapılacağı Polonya'da son bulacağı bildirildi.

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