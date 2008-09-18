'Rainbow Warrior' gemisi İstanbul'a geliyor

"Rainbow Warrior'un" İstanbul'da olacağı 4 gün boyunca gemide düzenlenecek etkinliklerle, halka iklim değişikliği ve yarattığı tehlikeler konusunda bilgi verileceği, düzenlenecek sergi ve video gösterimleriyle de ziyaretçilerde çevre konusunda farkındalık yaratılmasının amaçlandığı

kaydedildi.



Açıklamada, özellikle bilim meraklılarının ve gençlerin ilgisini çekecek güneş enerjisiyle çalışan bir kafenin hizmet vereceği geminin, ziyaretçiler tarafından da gezilebileceği ifade edildi.



"Rainbow Warrior"un Eylülde İsrail'den başlayan Avrupa turunun,Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Almanya ziyaretinin ardından, Aralıkta BM İklim Değişikliği Toplantısının yapılacağı Polonya'da son bulacağı bildirildi.

