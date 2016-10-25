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Gözaltına alınan İlyas Salman serbest bırakıldı

Ünlü sinema sanatçısı İlyas Salman'ın alkol kullanımının yasak olduğu bir alanda alkol kullandığı ve taşkınlık çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı belirtildi

25 Ekim 2016 01:35

Sinema sanatçısı İlyas Salman film çekmek için geldiği Aydın'da verilen tanıtım yemeği sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'da çekilmesi planlanan Trendeki Yolcu adlı filmin çekimi için akşam saatlerinde Aydın'a gelen Sinema Sanatçısı İlyas Salman, filmde oynayacak sanatçılar ve filmin yapımcısı Hamit Şahin ile birlikte yemek yedi.

Zincirlihan Otel'de basın mensuplarının da davetli olduğu tanıtım filminin yemeğinin ardından İlyas Salman polis ekiplerince henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına alınarak Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bir süre burada kalan Salman daha sonra ekip otosu ile sağlık raporu için Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülürken, filmin Yönetmeni Hamit Şahin, sanatla anılması gereken Aydın'ın bu tür olaylarla anılmasının Aydın'a zarar vereceğini söyleyerek konuyla ilgili bir süre sonra yazılı basın açıklaması yapılacağını söyledi.

Alkol kullanmanın yasak olduğu otelde iddiaya göre alkol kullanan ve taşkınlık çıkaran Salman, görevliler tarafından uyarıldı. İddiaya göre uyarıları dikkate almayan ve dışarıdan alınan alkolü tüketmeye devam ederek taşkınlıklarına sürdüren oyuncu Salman, otel görevlilerinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Salman'ın oyuncu arkadaşları olaya tepki gösterirken, ünlü oyuncu ifadesi alınmak üzere Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan karakola gelen filmin yönetmeni Hamit Şahin yaptığı açıklamada, "İlyas Bey alkol alınması yasak olan bir yerde alkol aldığı için şikayet üzerine polis merkezine getirildi. Emniyet müdürümüzle görüştük, herhangi bir sıkıntı yok. Taraflar birbirinden şikayetçi oldukları için ifade veriyorlar. Doktor raporunun alınmasının ardından serbest kalacak. Ayrıca bizim büyükşehir belediye başkanıyla bir sıkıntımız falan yok, kendisine hakaret etmiş değiliz" dedi.

Serbest bırakıldı

 

İlyas Salman, rol aldığı filmin tanıtım toplantısının yapıldığı otelde, yasak olmasına rağmen alkol kullandığı ve taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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