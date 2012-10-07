İlyas Salman: Brad Pitt'ten yakışıklıyım

’LAL Gece’ adlı filmle uzun bir aradan sonra yeniden sinemaya dönen İlyas Salman, Antalya ’da katıldığı filminin söyleşisinde Brad Pitt ’ten daha yakışıklı olduğunu belirterek, "Brad Pitt beni görseydi dünyayı terk ederdi" dedi

Antalya’da 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali ’ne katılan Türk sinemasının ünlü isimi İlyas Salman, başrolünü oynadığı ’Lal Gece’ filmini Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda seyircilerle birlikte izledikten sonra filmin yönetmeni Reis Çelik ile birlikte söyleşiye katıldı.

Moderatörlüğünü Emine Uçar İlbuğa’nın yaptığı söyleşide filmin yönetmeni Reis Çelik, "Özellikle bu ülkede yerini bulamadığımız, değerini bilemediğimiz, ezdiğimiz kadınlara teşekkür ediyorum" dedi. Toplumda kadınların hep ezildiğine vurgu yapan Çelik, "Bu filmi yapma derdimiz de buradan çıktı, erkekler olarak o kadar çok ayıbımız çoğaldı ki, sokaklarda yüzümü kapatıyor oldum. Hiçbir cins dişiliği ya da erkekliğinden dolayı birbirinden utanmaz. Ama birbirimize haksızlık ediyor, kadını iteliyorsak bugünkü çağdaş dünyada, sokaklarda ve evlerde kadına nasıl davranıldığını gördüğüm için acaba bir sanatçı olarak bu ayıbımızla yüzleşebilir miyiz diye böyle bir filme niyetlendim" dedi.

Yönetmen Çelik: 'İlyas Salma'nı müzede buldum'

Eşinin bir akrabasının gerdek hikayesinden etkilendiğini belirten Reis Çelik, filmi toplumun kendi gerçekleri ile yüzleşmesi üzerine kurduğunu kaydetti. Film için önce damadı oynayacak oyuncuyu aramakla işe başladığını anlatan Çelik, "Bir müzede gezerken bir adama, heykele rastladım. İlyas Salman’mış meğer adı, tanımazdım, bilmezdim. İlyas Salman’ı şaka gibi geliyor ama ben müzede buldum. Bu ülke küstürmeye, ötelemeye, sanatçısını, yaratıcısını dışarıya kovmaya alışkın olduğu için İlyas Salman’ı da küstürmüşüz ve 24 senedir kendi köşesine çekilmiş, 24 yıldır küskündü. Daha önce küstürdüklerimizden başka bir deliyle çalışıyordum. Tuncer Kurtiz ile çalıştım. Tuncer’i barıştırdık, biraz da İlyas ağabeyi barıştıralım" diye konuştu.

Salman: ’Ben hiç bir zaman müzelik olmadım'

Söyleşide yönetmen Reis Çelik’in ’Ben İlyas Salman’ı 24 sene sonra müzede buldum’ dediğini hatırlatan Salman ise, "Ben müzeyi geziyordum. Nazım diyor ya ’müzeyi gezmek iyi müzelik olmak fena. Ben hiçbir zaman müzelik olmadım. Bazen ’oyunculuk nasıl bir şey, nedir?’ derler? Derim ki çeyrek eğitim, çeyrek yetenek, yarımda yaşam. Denize girip denizde yüzmeyi öğrenmek çok kolay da sokakta insanların arasında yüzmeyi öğrenmek çok zor. Ben 24 yıldır sokakta insanlar arasında yüzmeyi öğrenmeye çalışıyordum" dedi.

Brad Pitt'ten daha yakışıklıyım

Lal Gece’nin Berlin Film Festivali’nde ’Gümüş ayı’ ödülü aldığını belirten yönetmen Reis Çelik, festivalde karşılaştıkları Angelina Jolie ’nin de filmi izlediğini ve çok etkilendiğini söyledi. Çelik’in konuşması sırasında "Brad Pitt bırakmadı ki Angelina ile dolaşalım" espri yapması üzerine İlyas Salman "Brad Pitt beni görseydi kesinlikle dünyayı terk ederdi. Çünkü ben daha yakışıklıyım" dedi.