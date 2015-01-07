İlyas Salmanlı Oscar adayı film İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema, 8-18 Ocak tarihleri arasında bu yıl Oscar’da en iyi yabancı film dalında adı öne çıkan filmlerden bir seçki sunuyor. ‘Oscar’ın Yabancıları’ başlıklı programda 12 film yer alıyor. Bu filmler arasında; başrolünde İlyas Salman’ın oynadığı Gürcü filmi ‘Mısır Adası’ (Simindis Kundzuli) de yer alıyor.

Bu yıl 87. yaşını kutlayan Akademi Ödülleri’ne 83 ülke film gönderirken, geçtiğimiz günlerde bu aday adayları arasından 9 filmlik kısa liste açıklandı. ‘Oscar’ın Yabancıları’ programında bu 9 filmlik kısa listeden 5 film bulunuyor. Bu filmler arasında; başrolünde İlyas Salman’ın oynadığı Gürcü filmi ‘Mısır Adası’ (Simindis Kundzuli), 2014 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış jüri özel ödülünü kazanan Ruben Östlund imzalı İsveç filmi ‘Turist’ (Force Majeure), Altın Aslan kazanan ‘Dönüş’ten sonra bu yıl da Cannes Film Festivali’nden en iyi senaryo ödülüyle dönen Andrey Zvyagintsev imzalı ‘Leviathan’, Polonya’dan 2014 yılının en büyük sürpriz başarı hikayelerinden biri olan, anlatımı ve hissiyatıyla izleyicinin üzerinde iz bırakacak Pawel Pawlikowski imzalı ‘İda’ ve Moritanya’nın Oscar adayı, Afrika sinemasının en büyük isimlerinden Abderrahmane Sissako’nun sessiz direnişi anlatan son filmi ‘Timbuktu’ yer alıyor.

İstanbul Modern’in ‘Oscar’ın Yabancıları’ seçkisinde yer alan filmler şöyle:

LEVIATHAN

Yönetmen: Andrey Zvyagintsev/ Oyuncular: Alexey Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov/ Rusya/ 141 dk.

Rusya’nın kuzeyinde Barents Denizi kıyısındaki bir kasabada yaşayan Kolya, otomobil tamirciliği yapmaktadır. Günün birinde belediye başkanı, Kolya’nın tüm mal varlığı olan dükkanını, evini ve arazisini satın almak ister. Her şeyini bırakıp anavatanından kopmak istemeyen Kolya, yozlaşmış düzenle zorlu bir mücadeleye girecektir. Eyüp Peygamber’in öyküsünden esinlenen ve otoriter rejime karşı bir başkaldırı öyküsü anlatan film, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ödülünü kazandı.

MOMMY

Yönetmen: Xavier Dolan/ Oyuncular: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément/ Kanada/ 134 dk.

Dul bir anne olan Diane, ergenlik çağında hiperaktivite bozukluğundan muzdarip oğlu Steve’in geçimini tek başına üstlenmiştir. Komşuları Kyla ile tanışmalarıyla, kimi zaman şiddet kimi zaman da şefkat dolu bir şekilde sürdürdükleri hayatları yeni bir düzene girecektir. Senaryosunu ve yönetmenliğini Xavier Dolan’ın üstlendiği bu modern melodram, Cannes Film Festivali’nden “Jüri Ödülü” ile döndü.

TİMBUKTU

Yönetmen: Abderrahmane Sissako/ Oyuncular: İbrahim Ahmed aka Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri/ Moritanya/ 97 dk.

Köktendinciler tarafından yönetilen Timbuktu, baskıların ve kısıtlamaların hüküm sürdüğü bir kasabadır. Kidane bu kaos ortamından uzakta, ailesiyle sakin bir hayat sürmektedir. Ancak istemdışı işleyeceği bir cinayet ile herkesin kaderini değiştirecek, faşist bir rejim sürdüren iktidarın ölümcül kanunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Afrika sinemasının güçlü isimlerinden Abderrahmane Sissako’nun yönettiği film, şeriat yasalarına maruz kalan hayatların sessiz direnişlerini gözler önüne seriyor.

İKİ GÜN, BİR GECE (DEUX JOURS, UNE NUIT)

Yönetmen: Jean Pierre, Luc Dardenne/ Oyuncular: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne/ Belçika/ 95 dk.

Sandra depresyon nedeniyle aldığı izninden yeni dönmüştür ancak işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Patronu diğer çalışanlarına prim karşılığında Sandra’yı işten çıkarmayı teklif etmiştir ve karar iki gün sonraki oylama ile verilecektir. Sandra ise işte kalabilmek için herkesi ikna etmeye çalışacaktır. Dardenne Kardeşler son filmlerinde, ahlaki değerler üzerinden kariyer mücadelelerine ve varoluş çabalarına yer vererek toplumsal bir dram ortaya koyuyor.

TURİST (FORCE MAJEURE)

Yönetmen: Ruben Östlund/ Oyuncular: Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Kristofer Hivju/ İsveç/ 118 dk.

Fransa’ya kayak tatiline giden İsveçli bir ailenin tatilleri, yaşadıkları çığ tehlikesi sonrasında kabusa dönüşür. Çığ düştüğü sırada baba Tomas eşini ve çocuklarını bırakıp bir anlığına da olsa ortadan kaybolurken, anne Ebba ise çocuklarını korumak için hiçbir yere kıpırdamaz. Tehlike geçip, Tomas geri döndüğünde ise artık ilişkileri eskisi gibi olmayacaktır. Film, insanların beklenmedik olaylar karşısında verebileceği tepkileri ve modern aile yaşamındaki arketipleri mizahi bir şekilde sorguluyor.

İNSAN SERMAYESİ (IL CAPITALE UMANO)

Yönetmen: Paolo Virzi/ Oyuncular: Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni Tedeschi/ İtalya/ 109 dk.

İflasın eşiğindeki Rovelli ailesi ile zengin Bernaschi ailesinin kaderleri, bir trafik kazası ile kesişir. Bu trajik kazanın aileler üzerindeki etkilerini üç farklı farklı bakış açısından anlatan yönetmen kapitalist bir düzende arzunun, para hırsının ve toplumsal statülerin insani değerleri nasıl hiçe sayabileceğine değiniyor. Sınıf eleştirisiyle cinayet esrarını stil bir dramda buluşturan film, katıldığı her festivalden bir ödülle döndü.

KARANLIK VADİ (DAS FINSTERE TAL)

Yönetmen: Andreas Prochaska/ Oyuncular: Sam Riley, Tobias Moretti, Paula Beer/ Avusturya/ 115 dk.

Greider adındaki süvari, bir dağ kasabasına giderek kendini Amerikalı bir fotoğrafçı olarak tanıtır. Kış bitimine kadar konaklamak isteyen Greider, dul bir kadın olan Gader ve genç Luzi’nin yanına yerleşir. Ancak kasaba halkının güvenini kazanamayan Greider ansızın yaşanan cinayetlerin sırrını çözmeye çalışarak, fırsatı değerlendirmek isteyecektir. Thomas Willman’ın romanından uyarlanan film, klasik bir vahşi batı-intikam öyküsü.

BENİ BAŞTAN ÇIKAR! (ZAPELJI ME)

Yönetmen: Marko Santic/ Oyuncular: Janko Mandic, Nina Rakovec, Natasa Barbara Gracner/ Slovenya/ 83 dk.

Luka, ailesi onu terk ettikten sonra büyüdüğü yetimhaneden çıkar ve ailesinin izini sürmeye başlar. Çalıştığı yerde tanıştığı Ajda’ya aşık olur ve onunla aynı evde yaşamak ister. Ancak ilişkileri ilerledikçe hem kendinin hem de Ajda’nın ailesiyle ilgili sırları keşfedecektir. Film, sevgi dolu ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir yuva arayışında olan yetim gençlerin portresini çiziyor.

DIFRET

Yönetmen: Zeresenay Berhane Mehari/ Oyuncular: Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewine Assefa/ Etiyopya/ 99 dk.

Addis Ababa yakınlarında yaşayan 14 yaşındaki Hirut, okul dönüşü kaçırılır. Etiyopya’nın en eski geleneklerinden olan kaçırılma ile evlendirilecek olan kız, tutsak edildiği yerden kurtulur ve bir tüfekle “sözde” kocasını öldürür. Güçlü bir avukat olan Meaza Ashenafi ise küçük kızın meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.

Gerçek olaylardan yola çıkan film, bir toplumun yıllardır süregelen geleneklerinden kopup modern yaşama uyum sürecinde çektiği sancılara değiniyor.

MISIR ADASI (SIMINDIS KUNDZULI)

Yönetmen: George Ovashvili/ Oyuncular: İlyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia/ Gürcistan/ 99 dk.

Gürcistan ile Abhazya sınırındaki küçük bir adada yaşayan dede ve genç torunu, toprağı belleyip mısır ekerek yaşamlarını sürdürmektedirler. Bir gün, uzayan mısırların arasına saklanan yaralı bir asker hem bu iki ada sakinin hayatını değiştirecek hem de yılların tarafsızlığını tehlikeye sokacaktır. İnsan ile doğa arasındaki bütünlüğün anlatıldığı bu psikolojik dramanın başrolünü İlyas Salman üstleniyor.

BETON (BETONİYÖ)

Yönetmen: Pirjo Honkasalo/ Oyuncular: Johannes Brotherus, Jari Virman, Anneli Karppinen/ Finlandiya/ 93 dk.

Kırılgan ve savunmasız bir genç olan Simo’nun, abisi hapishaneye girmeden önce onunla geçireceği tek bir günü vardır. Helsinki sokaklarında beraber geçirecekleri bu günde hiç görmediği olaylara tanık olarak hayatı algılayış biçimi değişecek, gerçek kimliğinin farkına varacaktır. Şehrin endüstriyel kenar mahallesinde geçen film siyah-beyaz sinematografisi ve üç perdelik biçimiyle şiirsel bir etki yaratıyor.