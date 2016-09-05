İlyas Salman'dan 'FETÖ'cüsün' mesajına suç duyurusu

Sanatçı İlyas Salman, ‘FETÖ’ üyesi olduğuna dair kendisine mesaj attığını iddia ettiği bir kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Salman, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunarak savcılığa ifade verdi. Salman ifadesinde 12 Ağustos günü bir numaranın kendisini sık sık aradığını belirterek, "Telefonu açmadım. Akşam yine aynı telefondan 'Çok üzgünüm telimi açma, seni şikayet edeceğim FETÖ'cüsün demek ki' şeklinde bir mesaj geldi. Daha önce festival nedeniyle tanıştığım Öznur isimli bir kadından geldiğini tahmin ediyorum. 2 gün sonra bir internet sitesinde benim için 'Terör örgütüne bağlı olduğu için gözaltına alındı' diye yazmış" dedi.

Yaşanan bu durum nedeniyle kendisine hakaret edildiğini ve ailesiyle beraber zor durumda kaldığını ifade eden Salman, telefon numarasını belirttiği Öznur isimli kadından davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi.

Suç duyurusunun ardından adliye bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İlyas Salman, "Sosyal medyada FETÖ'cü olduğum ve bundan dolayı gözaltına alındığım yazılmış. Ben Mustafa Kemal'e ihanet eden her örgütlenmenin, cemaatin, tarikatın karşısındayım. Böyle bir dedikodunun kötü kokusu altında ezilmek bana yakışmaz. Ben Kemalist bir adamım. Değil FETÖ'nün kendisinin, FETÖ'nün gölgesinin bile düşmanı olduğum için açıklıkla bilinmelidir ki şah damarımı kesseniz Mustafa Kemal akar. İfade verdim savcılığa" dedi.