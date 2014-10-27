Göz muayenesiyle Alzheimer'ın erken teşhisi mümkün mü?

İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, göz muayenesiyle Alzheimer hastalığının erken teşhisinin mümkün olup olmadığı üzerine çalışma yapıyor.

BBC Türkçe’deki habere göre, bilgisayar bölümünden bir ekibin, Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte 2015 Nisan'ında başlayıp üç yıl süreyle yürüteceği çalışmaya 1,1 milyon sterlin ayrıldı.

Gözlerde kan damarlarındaki değişiklikler incelenecek

Bazı veriler, gözdeki kan damarlarında meydana gelen değişikliklerin; beyin kanaması, kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Araştırma ekibi bu değişikliklerin aynı zamanda Alzheimer'ın "erken belirtileri" olup olmadığını inceleyecek. Yeni çalışmada özel olarak geliştirilen bir bilgisayar yazılımı kullanılarak gözün yüksek çözünürlüklü görüntüleri tahlil edilecek.

Ekip ayrıca mevcut yazılımı daha ileri düzeyde geliştirecek ve göz damarlarındaki değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olup olamayacağını, Ninewells Hastanesi'nde depolanan tıbbi verilere dayanarak araştıracak.

Yaşlanan nüfus

Araştırma heyetinin başında Bilgisayar Fakültesi'nden işlemsel görme profesörü Emanuele Trucco yer alıyor.

Prof. Trucco, "Pahalı olmayan bir cihazla insanın gözlerinin içine bakıp bunama tehlikesi olabileceğini keşfedebiliyorsanız, bu çok ilginç olabilir. Müdahale olmaksızın erken uyarı yapılabilir. Hatta farklı bunama türleri arasındaki ayrımları belirleme imkânı da olabilir" dedi.

Projenin başkanı Prof. Philip Nelson ise şunları söyledi:

"İngiltere, önümüzdeki yıllarda önemli bir sorunla karşı karşıya. Yaşlanan bir nüfusumuz var ve bunama hastalığından muzdarip insanların sayısı da büyük olasılıkla artacak. Bu araştırma bunamayı teşhis etmemizi, anlamamızı ve hastalığın çizgisini izleyebilmemizi daha ileri düzeye taşıyacak."