T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Göz muayenesiyle Alzheimer'ın erken teşhisi mümkün mü?

İskoçya’da gözdeki kan damarlarında meydana gelen değişikliklerin, Alzheimer ve diğer bazı hastalıklarla ilişkili olup olmadığı araştırılıyor

27 Ekim 2014 21:58

İskoçya'daki Dundee Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, göz muayenesiyle Alzheimer hastalığının erken teşhisinin mümkün olup olmadığı üzerine çalışma yapıyor.

BBC Türkçe’deki habere göre, bilgisayar bölümünden bir ekibin, Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte 2015 Nisan'ında başlayıp üç yıl süreyle yürüteceği çalışmaya 1,1 milyon sterlin ayrıldı.

 

Gözlerde kan damarlarındaki değişiklikler incelenecek

 

Bazı veriler, gözdeki kan damarlarında meydana gelen değişikliklerin; beyin kanaması, kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Araştırma ekibi bu değişikliklerin aynı zamanda Alzheimer'ın "erken belirtileri" olup olmadığını inceleyecek. Yeni çalışmada özel olarak geliştirilen bir bilgisayar yazılımı kullanılarak gözün yüksek çözünürlüklü görüntüleri tahlil edilecek.

Ekip ayrıca mevcut yazılımı daha ileri düzeyde geliştirecek ve göz damarlarındaki değişikliklerle Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olup olamayacağını, Ninewells Hastanesi'nde depolanan tıbbi verilere dayanarak araştıracak.

 

Yaşlanan nüfus

 

Araştırma heyetinin başında Bilgisayar Fakültesi'nden işlemsel görme profesörü Emanuele Trucco yer alıyor.

Prof. Trucco, "Pahalı olmayan bir cihazla insanın gözlerinin içine bakıp bunama tehlikesi olabileceğini keşfedebiliyorsanız, bu çok ilginç olabilir. Müdahale olmaksızın erken uyarı yapılabilir. Hatta farklı bunama türleri arasındaki ayrımları belirleme imkânı da olabilir" dedi.

Projenin başkanı Prof. Philip Nelson ise şunları söyledi:

"İngiltere, önümüzdeki yıllarda önemli bir sorunla karşı karşıya. Yaşlanan bir nüfusumuz var ve bunama hastalığından muzdarip insanların sayısı da büyük olasılıkla artacak. Bu araştırma bunamayı teşhis etmemizi, anlamamızı ve hastalığın çizgisini izleyebilmemizi daha ileri düzeye taşıyacak."

 

ETİKETLER

gözmuayenealzheimererkenteşhiskan damarlarıiskoçyadundeeedinburghüniversitesibelirtibunamayaşlılıkemanuele truccophilip nelson

İlgili Haberler

Alzheimer’a 15 yıl önceden teşhis

Diyabet, hipertansiyon, multipl skleroz ( MS) ve Parkinson gibi hastalıklara erken tanı koyulmasında önemli bir faktör olan göz muayenesi Alzheimer hastalığına da umut olacak

Alzheimer ve Parkinson'u engelleyen kimyasal bileşim keşfedildi

Beyin hücrelerininnin ölümüyle ortaya çıkan Alzheimer ve Parkinson gibi rahatsızlıkları önleyen kimyasal bileşim bulundu

Alzheimer'ı 3 yıl önceden öğrenmek mümkün

ABD’li araştırmacılar, Alzheimer'la mücadelede önemli bir gelişme kaydetti. Buna göre artık kişinin Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını 3 yıl önceden öğrenmek mümkün

Alzheimer vakalarının üçte biri 'önlenebilir'

Hastalığın ana risk faktörleri arasında egzersiz yapmama, sigara kullanımı, depresyon ve yetersiz eğitim de bulunuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24