Alzheimer'ı 3 yıl önceden öğrenmek mümkün

Amerikan Georgetown Üniversitesi'nden araştırmacılar, Alzheimer'ı 3 yıl önce saptayan bir test geliştirdi. Testin doğruluk payı yüzde 90.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre araştırmacılar 70 yaş ve üzeri 500 kişiyi 5 yıl boyunca takip etti. Alzheimer'a yakalanan 53 kişinin kan değerleri, sağlıklı 53 kişi ile karşılaştırıldı. Kandaki 10 yağ seviyesinin iki grupta farklılık gösterdiği görüldü. Araştırmacılar, bu değerlere bakarak hastanın 3 yıl içinde Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını söylemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Araştırma, Alzheimer'la mücadelede çığır açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira, Alzheimer tedavisine ne kadar erken başlanırsa ilaçlar o kadar etki gösteriyor. Test, 2 yıl içinde klinik çalışmalarda kullanılabilecek.