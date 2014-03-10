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Sağlık

Alzheimer'ı 3 yıl önceden öğrenmek mümkün

ABD’li araştırmacılar, Alzheimer'la mücadelede önemli bir gelişme kaydetti. Buna göre artık kişinin Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını 3 yıl önceden öğrenmek mümkün

10 Mart 2014 14:47

Amerikan Georgetown Üniversitesi'nden araştırmacılar, Alzheimer'ı 3 yıl önce saptayan bir test geliştirdi. Testin doğruluk payı yüzde 90.
ntvmsnbc'de yer alan habere göre araştırmacılar 70 yaş ve üzeri 500 kişiyi 5 yıl boyunca takip etti. Alzheimer'a yakalanan 53 kişinin kan değerleri, sağlıklı 53 kişi ile karşılaştırıldı. Kandaki 10 yağ seviyesinin iki grupta farklılık gösterdiği görüldü. Araştırmacılar, bu değerlere bakarak hastanın 3 yıl içinde Alzheimer'a yakalanıp yakalanmayacağını söylemenin mümkün olduğunu belirtiyor.
Araştırma, Alzheimer'la mücadelede çığır açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira, Alzheimer tedavisine ne kadar erken başlanırsa ilaçlar o kadar etki gösteriyor. Test, 2 yıl içinde klinik çalışmalarda kullanılabilecek.

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