Alzheimer Türkiye'yi tehdit ediyor

Türkiye Alzheimer Derneği’nden yapılan açıklamada, dünyada 30 milyonun üstünde, Türkiye‘de ise 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğu; Türkiye’nin 2050 yılında dünyada en fazla Alzheimer hastalığı görülecek ülkelerden biri olacağı belirtildi.

Unutkanlıkla karakterize olan Alzheimer hastalığı; yaşamın orta ve ileri evrelerinde ortaya çıkıyor ve 50 yaş altında görülmesi pek nadir oluyor. Görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor ve 65 yaşında üzerinde on kişiden birinde görülüyor.

Alzheimer’i tamamen ortadan kaldırmak veya geriye döndürmek mümkün olmasa da erken tanı ve tedavi yöntemleriyle en azından hastalığın ilerlemesini durdurmak, temel hedef olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırabilmek mümkün.

Türkiye Alzheimer Derneği, bu nedenle yakınlarında Alzheimer belirtileri hissedenlerin vakit kaybetmeden nöroloji uzmanına başvurmasını öneriyor. Birinci dereceden yakınlarında Alzheimer olanlar, hastalık açısından risk altında bulunuyor. Özellikle erken yaşlarda başlayan hastalıkta genetik faktörler daha çok rol oynuyor. 60 yaşından sonra başlayan hastalıkta ise ailevi özellikler daha az etkili. Diğer risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite sayılabilir.

Korunmak mümkün mü?

ntvmsnbc'nin haberine göre, alzheimerdan korunmak için yapılabilecekler şöyle:

Zihninizi aktif tutun: Bulmaca çözmek, hikâye yazmak, satranç oynamak, okumak... Önemli olan beyni aktif tutmak, bu nedenle yaratıcı aktivitelerle ilgilenin.

Hayvansal yağları tüketmeyin: Sağlıklı beslenin. Bunun için tereyağı, iç yağı gibi hayvansal yağlar yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağları tercih edin. Protein kaynaklarından et, tavuk, balık, yumurtanın daha düşük yağ içeren türlerini tüketin. Beslenmenizde sebze ve meyveye mutlaka yer verin.

Egzersiz yapın: Egzersiz endorfin hormonunun salgılamasını artırarak insanı mutlu kılar, kasların daha düzgün çalışmasını sağlar. Sadece Alzheimer'den değil kalp-damar hastalıklarından da korur. İdeal egzersiz, düzenli yürüyüştür. İmkânı olanlar için yüzme çok iyi bir yöntem. Ayrıca fizyoterapistlerin kontrolünde ağırlık çalışmaları da hem kas gücünün hem de kemiklerin korunması için çok yararlı.

Kolesterole dikkat: Çalışmalar, yüksek tansiyon ve kolesterolün Alzheimer riskini artırdığını gösteriyor. Sağlıklı kolesterol değerleri için toplam kolesterol 200 'ün altında, kötü kolesterol 130'un altında, iyi kolesterol ise 50'nin üstünde olmalı.

Sigaradan uzak durun: Alzheimer riskini artırdığı için sigara kullanmayın.