Alzheimer’a 15 yıl önceden teşhis

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Umur Kayabaşı, ABD’de yapılan çalışmalara göre Alzheimer'a yol açan plakların artık 10-15 yıl önceden retina ve göz merceğinde tespit edilebildiğini söyledi.

Diyabet, hipertansiyon, multipl skleroz ( MS) ve Parkinson gibi hastalıklara erken tanı koyulmasında önemli bir faktör olan göz muayenesi Alzheimer hastalığına da umut olacak. Yaklaşık 10 yıldır ABD’de çalışmalarını sürdüren bilim insanları, göz muayenesiyle Alzheimer’a erken tanı açısından önemli mesafe kaydetti.

Cihazlar onay bekliyor

Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Umur Kayabaşı, Alzheimer hastalığına yol açan plakların (Beta amiloid) beyinden önce göz merceği ve retinada biriktiğini söyledi. Biriken plakların saptanmasıyla hastalığın beyni etkilemeden tespit edilebileceğini vurgulayan Op. Dr. Kayabaşı, Boston’da Dr. Lee Golstein önderliğinde geliştirilen bir cihazla göz merceğinde Alzheimer plaklarının saptanmasının mümkün hale geldiğini ifade etti. Los Angeles’ta ise Dr. Keith Black’ın retinada plakların görünmesini sağlayan başka bir cihaz geliştirdiğini anlatan Op. Dr. Kayabaşı, her iki cihazın da FDA onayı için başvurduğunu söyledi.

'Türkiye'de de tespit edilebiliyor'

Op. Dr. Umur Kayabaşı, Dr. Keith Black’in çalışmalarına göre ileride Alzheimer hastalığına yakalanabilecek hastaların erken aşamada yapılan retina ve lens muayeneleriyle saptanabildiği düşüncesinin ağırlık kazandığını belirtti. Kayabaşı, “Biz de yaptığımız Fundus Otofloresans ve OCT tetkikleriyle hastalığa yol açan plakları saptayabilecek duruma gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Erken tanı çok önemli

Op. Dr. Kayabaşı, Alzheimer ilaçlarının hastalığın erken evresinde etkili olduğunu kaydederek, “Önemli olan nokta hastalığın geç döneminde bu ilaçların işe yaramamasıdır. Dolayısıyla hastalık erken tespit edilmek zorundadır” diye konuştu. Kayabaşı, ailesinde Alzheimer hastalığı olanların orta yaşlarda daha yakınmalar başlamadan önce, retina ve göz taraması yaptırmaları uyarısında bulunarak, “Bu tip hastalara D vitamini takviyesi ve Omega 3 balık yağı takviyeleri önererek, hastalığın uzmanı nörologlara yönlendiriyoruz” dedi.