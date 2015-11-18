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Görevden alınan Cizre Belediye Eş Başkanı Leyla İmret gözaltına alındı

İmret, göreve iade davası açmıştı

18 Kasım 2015 19:02

İçişleri Bakanlığı tarafından Cizre’deki sokağa çıkma yasağı kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek görevinden alınan Şırnak’ın Cizre İlçesi Belediyesi Eş Başkanı Leyla İmret Diyarbakır’da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Cizre’deki 8 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında VICE News'e yaptığı açıklamada “İç savaş Cizre’den başlayacak” şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilen Leyla İmret hakkında 8 Eylül 2015 tarihinde Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “halkı güvenlik güçleriyle savaşması için iç savaşa çağırma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla soruşturma açılmıştı. İmret, soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı’nın 14 Eylül’de aldığı kararla görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmret’in görevine iade edilmesi için avukatları tarafından, ‘yürütmeyi durdurma’ talebiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"… son bir ayda ama özellikle 4-12 Eylül tarihleri arasında Cizre’de yaşananlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi söz konusudur. Müvekkil açıklamalarında, ‘Barış da olursa Cizre’den başlayacak, savaş da olursa Cizre’den başlayacak. Türkiye’de bir iç savaşın olduğunu söyleyebiliriz’’ sözleriyle mevcut durumu tanımlamıştır. Bu açıklaması da Belediye Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan görevlilerinin herhangi bir gereğini yerine getirmemesine dair olmayıp, ilçede yaşananları aktarmak içindir."

İmret, bugün Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.

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