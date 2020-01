Cizre Belediye Başkanı İmret: Çarpıtılmış bir haberden dolayı görevden alınmam kabul edilemez!

Şırnak’ın Cizre ilçesinin yüzde 82’yle seçilmiş HDP’li belediye başkanı Leyla İmret, Sözcü gazetesi başta olmak üzere bazı medya organlarının ABD merkezli yayın yapan Vice News'e dayandırarak "İç savaş Cizre’den başlayacak" başlığıyla duyurduğu ve bizzat altında imzası bulunan muhabir John Beck tarafından yalanlanan haber nedeniyle görevden alındığını söyledi. İmret, “Çarpıtılmış bir haberden dolayı bilmeden etmeden görevden alınmam kabul edilemez” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın önceki gün ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘isyana tahrik’ suçlamalarıyla hakkında adli soruşturma başlattığı İmret, dün İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevinden alındı.

İMC TV’ye yaptığı açıklamada şaşkın olduğunu dile getiren İmret, Sözcü’nün 8 Eylül tarihli "Leyla İmret’ten ihanet açıklaması" başlıklı haberine dikkat çekti. Bu haber nedeniyle ‘isyana tahrik’ten hakkında soruşturma başlatılan İmret, görevden alınmasının da aynı gerekçeye dayandığını savundu. Hakkında bir linç kampanyasının yürütüldüğünü dile getiren İmret, “Kesinlikle doğru değil, tamamen çarpıtılmış bir haber. Bundan dolayı bilmeden etmeden görevden alınmam kesinlikle kabul edilemez” dedi.

8 Eylül tarihli Sözcü, Sabah ve Ensonhaber isimli internet sitelerinde, İmret'in VICE News'e yaptığı açıklamalar, “İngiliz basınına konuşan Leyla İmret, ‘İç savaş Cizre’den başlayacak” şeklinde yansıtılmış, haber, ABD merkezli Vice News’a dayandırılmıştı. Ancak Vice News’te yer alan John Beck imzalı haberde, aslında, İmret’in “Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz” ifadeleri yer alıyordu. Beck, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “Sözcü’nün haberine dair yaptığı alıntı tamamıyla yanlıştır” demişti.

Turkey's Sözcü misquote report of mine to claim Cizre's Mayor admitted to "conducting civil war". Completely false. http://t.co/IyCnqISgO2