Google, Apple ve Facebook'un da aralarında bulunduğu 97 teknoloji şirketinden Trump'a karşı ortak bildiri

Amerikalı 97 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağına karşı hukuki girişimde bulundu.

Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Intel ve Netflix gibi ABD'deki büyük şirketlerin yöneticilerinin imzaladığı ortak bildiride, Trump'ın vize yasağının ülkedeki göçmenlik kanunlarını ve ABD Anayasası'nı ihlal ettiği belirtildi. Bildiride, Trump'ın vize yasağının ABD'nin kanunlarında ani değişim yarattığı belirtilerek, Amerikalı firmalara önemli derecede zarar verebileceği vurgulandı. Şirket yöneticilerinin imzaladığı bildiri, San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi’ne sunuldu.

Uzmanlar, bu hukuki girişimin Trump'a karşı açılan bir dava olmadığına dikkati çekerek, şirket yetkililerinin imzaladıkları bildirinin temyiz mahkemesinde göz önüne alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, geçen cuma ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağını askıya almıştı. Adalet Bakanlığı ise yasağın tekrar yürürlüğe konulması için San Francisco'daki Temyiz Mahkemesine başvurmuştu ancak söz konusu mahkeme, pazar sabahı Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti.

İşte o şirketler:

AdRoll

Aeris Communications

Airbnb

AltSchool, PBC

Ancestry.com

Appboy

Apple

AppNexus

Asana

Atlassian Corp

Autodesk

Automattic

Box

Brightcove

Brit + Co

CareZone

Castlight Health

Checkr

Chobani

Citrix Systems

Cloudera

Cloudflare

Copia Institute

DocuSign

DoorDash

Dropbox

Dynatrace

eBay

Engine Advocacy

Etsy

Facebook

Fastly

Flipboard

Foursquare Labs

Fuze

General Assembly

GitHub

Glassdoor

Google

GoPro

Harmonic

Hipmunk

Indiegogo

Intel

Jand, Inc. doing business as Warby Parker

Kargo Global

Kickstarter, PBC

Kind

Knotel

Levi Strauss & Co.

LinkedIn

Lithium Technologies

Lyft

Mapbox

Maplebear Inc. d/b/a Instacart

Marin Software

Medallia

A Medium Corporation

Meetup

Microsoft

Motivate International

Mozilla

Netflix

Netgear

NewsCred

Patreon

PayPal Holdings

Pinterest

Quora

Reddit

Rocket Fuel

SaaStr

Salesforce.com

Scopely

Shutterstock

Snap

Spokeo

Spotify USA

Square

Squarespace

Strava

Stripe

SurveyMonkey

TaskRabbit

Tech:NYC

Thumbtack

Turn

Twilio

Twitter

Uber Technologies

Via

Wikimedia Foundation

Workday

Y Combinator Management

Yelp

Zynga