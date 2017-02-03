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Dünya

Trump'ın danışmanı, vize yasağını gerçekleşmemiş bir katliam örneği ile savundu!

Washington Post: Trump'ın danışmanı, mülteci yasağını yeni bir seviyeye taşıdı

03 Şubat 2017 19:22

T24

T24/ÇEVİRİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip 7 ülkeye koyduğu vize yasağına yönelik tartışmalar devam ederken, danışmanlarından gelen açıklamalar da tartışma yaratıyor. Trump'ın başdanışmanlarından Kellyanne Conway, MSNBC'den Chris Matthews'e verdiği mülakatta vize yasağını, hiç gerçekleşmemiş olan bir katliam örneğini vererek savundu.

Conway, 2011 yılında eski başkan Barack Obama'nın imzaladığı ve Iraklı göçmenlere 6 ay vize yasağı getiren kararı hatırlatarak, o dönem iki Iraklının 'Bowling Green katliamı'nın beyni olduklarını iddia etti. Ancak Washington Post, bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek, Conway'ın muhtemelen Bowling Green'de yaşayan ve 2011'de tutuklanan iki Iraklıya gönderme yapmak istediğini ifade etti.

Washington Post'un haberine göre, El Kaide'ye finans yardımı yapmakla ve ABD askerlelini öldürmekle suçlanan iki Iraklı, o yıl tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

"Trump'ın danışmanı,
mülteci yasağını yeni bir seviyeye taşıdı"

 

Amerikan Adalet Bakanlığı belgelerine göre, Mohanad Shareef Hammadi ve Waad Ramadan Alwan adındaki iki Iraklı da, Bowling Green'de değil, Irak'taki birliklere karşı yapılan saldırılarda rol aldıklarını itiraf etti. Washington Post'un haberinde "Trump'ın danışmanı, mülteci yasağını yeni bir seviyeye taşıdı" ifadesine yer verildi. Haberde, Conway'in "İnsanlar bu katliamı hiç bilmiyor çünkü üstü kapandı" sözlerine atıf yapılarak, "Bowling Green katliamının üstü kapanmadı çünkü böyle bir saldırı gerçekleşmedi.

Conway'in MSNBC'ye verdiği mülakattaki tartışma yaratan sözlerine ilişkin video şöyle:

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