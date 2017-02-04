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Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Trump’ın vize yasağını askıya aldı

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı” dedi

04 Şubat 2017 23:16

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Washington eyaletinden bir Federal Yargıcın kararına binaen Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi'ni tamamen askıya aldığını duyurdu.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı.” ifadesini kullandı.

Christensan, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti. İç Güvenlik Bakanlığından aynı zamanda benzer bir açıklama da Dışişleri’nden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan kişiler şimdi seyahat edebilirler.” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray’da ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Trump’ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını içeriyordu. Kararname ayrıca Suriye’den sığınmacı alımını süresiz şekilde askıya alıyordu. Trump bu kararı ile dünya çapında protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

 

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