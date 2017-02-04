Trump'ın vize yasağının ardından 60 bin kişinin vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen alımını ve 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya alan kararnamesi hakkında açıklama yaptı. Bakanlık 60 binden daha az kişinin vizesinin iptal edildiğini duyurdu.

The Hill'in haberine göre, ABD Dışişileri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi Sözcüsü Will Cocks " Başkanlık kararnamesi ile 60 binden az kişinin vizesi iptal edildi" dedi.

Bu açıklama daha önce ABD Adalet Bakanlığı'ndan Erez Reuveni adlı avukatın açıkladığı ve ABD basınına yansıyan rakamlarla çelişti. Avukat '100 bin kişinin vizesinin iptal edildiğini' söylemişti.

Reuveni rakamlarına yayınlayan Washington Post bu rakamın Yemenli iki kardeşin açtığı davada ortaya çıktığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı kararname ile nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye 3 aylık vize yasağı kararı almıştı.

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye girişine izin verilmeyen kişi sayısının 109 olduğunu açıklamıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise havalimanında gözaltına alınan çok sayıda kişinin ülkelerine geri gönderildiğini, hükümetin bu konuda verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

Kararname ile Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ülke kapıları kapatılmış ve tüm mülteci alımları 90 gün süreyle askıya alınmıştı.

New York, Massachusetts ve Virginia gibi birçok eyalette mahkemeler, Yeşil Kartlıların girişinin engellenemeyeceği ve yasak kararnamesi imzalandığında elinde yeterli belgeyle ülkeye girme noktasında olan kişilerin geri çevrilemeyeceği kararını almıştı.

Trump'ın vize yasağı ABD'liler tarafından protesto ediliyor: