Trump'tan vize yasağını durduran yargı kararına tepki: Sözde hâkimin görüşü...

ABD'nin Seattle kentindeki federal yargıç James Robart, ABD Başkanı Donald Trump'un nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı kararnamesini ABD genelinde geçici olarak durdurdu. Karara tepki gösteren Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump "Bu sözde hakimin görüşü, temelde, ülkemizde yasaların uygulanmasını olanaksız kılıyor, gülünç bir karar ve tersine çevrilecek" dedi.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!