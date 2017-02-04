Trump'tan vize yasağını durduran yargı kararına tepki: Sözde hâkimin görüşü...

ABD'nin Seattle kentindeki federal yargıç James Robart, ABD Başkanı Donald Trump'un nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize yasağı kararnamesini ABD genelinde geçici olarak durdurdu. Karara tepki gösteren Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump "Bu sözde hakimin görüşü, temelde, ülkemizde yasaların uygulanmasını olanaksız kılıyor, gülünç bir karar ve tersine çevrilecek" dedi.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Şubat 2017

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, vize yasağı kararnamesinin durdurulmasına itiraz edileceği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, Adalet Bakanlığı'nın mümkün olan en kısa sürede yargıcın verdiği karara itiraz dilekçesi vereceğini ifade etti. Spicer, Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamenin 'hukuka uygun' ve 'ölçülü' olduğunu da söyledi. Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, kararı 'skandal' diye nitelendirmişti.

“Savaş henüz kazanılmadı”

Washington Valisi Jay Inslee, Seattle'deki yargıcın verdiği karardan memnuniyet duyduğunu açıklayarak bunu, 'büyük bir zafer' diye nitelendirdi. Ancak kararnamenin iptali konusundaki savaşın henüz kazanılmadığı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı "ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlığını taşıyan kararname, yedi Müslüman ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye,Yemen) vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor.

Amerikan yönetiminin verdiği bilgiye göre kararnamenin yürürlüğe girmesinden bu yana 60 bin vize iptal edildi. Ancak Virginia'daki bir davada Adalet Bakanlığı'nın avukatı iptal edilen vize sayısını 100 bin olarak açıkladı.