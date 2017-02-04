Trump'ın vize kararnamesi onbinlerce vizenin iptaline neden oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi ülkeye yönelik vize kısıtlaması getiren kararnamesi, onbinlerce kişinin ABD vizesinin iptaline yol açtı.

Virgina Eyaleti mahkemesinde görülen bir davada bir Adalet Bakanlığı avukatı, kararname ardından bugüne kadar 100 bin vizenin geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise diplomatik ve süresi dolmuş vizelerin hesaplanmamsı durumunda sayının 60 bin olduğunu belirtti.

Kararname ülke çapında büyük protestolara neden olmuştu.

En az beş eyaletteki (Virginia, New York, Massachusetts, Michigan ve Washington) mahkemelerde, kararnameye karşı açılan davalar görülüyor.

100 bin rakamı, Virgina Eyaleti'nde, geçen hafta sınır dışı edilen iki Yemenli kardeşle ilgili açılan davanın duruşmasında açıklandı.

Adalet Bakanlığı avukatı Erez Reuveni mahkemeye, kararname sonrası vizeleri iptal edilenlerin sayısının 100 bin olduğunu, Yeşil Kart sahiplerinin ise vizelerinin iptal olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada kararname ardından ABD'ye giden 325 bin kişiden sadece 109'unun vizesinin iptal olduğun belirtilmişti.