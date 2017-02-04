T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın vize kararnamesi onbinlerce vizenin iptaline neden oldu

Kararname ülke çapında büyük protestolara neden olmuştu

04 Şubat 2017 10:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi ülkeye yönelik vize kısıtlaması getiren kararnamesi, onbinlerce kişinin ABD vizesinin iptaline yol açtı.

Virgina Eyaleti mahkemesinde görülen bir davada bir Adalet Bakanlığı avukatı, kararname ardından bugüne kadar 100 bin vizenin geçerliliğini yitirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise diplomatik ve süresi dolmuş vizelerin hesaplanmamsı durumunda sayının 60 bin olduğunu belirtti.

Kararname ülke çapında büyük protestolara neden olmuştu.

En az beş eyaletteki (Virginia, New York, Massachusetts, Michigan ve Washington) mahkemelerde, kararnameye karşı açılan davalar görülüyor.

100 bin rakamı, Virgina Eyaleti'nde, geçen hafta sınır dışı edilen iki Yemenli kardeşle ilgili açılan davanın duruşmasında açıklandı.

Adalet Bakanlığı avukatı Erez Reuveni mahkemeye, kararname sonrası vizeleri iptal edilenlerin sayısının 100 bin olduğunu, Yeşil Kart sahiplerinin ise vizelerinin iptal olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada kararname ardından ABD'ye giden 325 bin kişiden sadece 109'unun vizesinin iptal olduğun belirtilmişti.

ETİKETLER

Donald Trumpvize kararnamesiABD vizesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24