Gökçek'ten Arınç'a 'parsel' yanıtı: Adam kızmış bir laf etmiş...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, 'Ankara’yı parsel parsel sattı' şeklindeki sözlerine ilişkin, "Adam bana kızmış arkamdan bir laf etmiş, geri dönemiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kaya'nın, söz alarak “Parsel Parsel satıldı” tartışmalarını hatırlatması üzerine Başkan Gökçek, “Burada hangi konu Belediye Meclisi iradesinin haricinde çıkmıştır? Kaldı ki bu söylenilen konu, özellikle vakıflara ve derneklere yapılan yardımlarla ilgilidir. İlk belediye başkanı olduğum günden bu yana okul ve hastaneyle ilgili tüm istekleri, trafiği engellememek kaydıyla yerine getirelim diye teklif ediyorum. Kaç tane böyle karar var?” diye sordu.

“Paralel yapıya ait olan okul da buraya teklif vermiş. Biz de o planı oylamışız. Bu, onlara kalkıp da doğrudan doğruya peşkeş çekmek mi? Arsa onların, getirmişler teklif vermişler” diyerek açıklamasını sürdüren Başkan Melih Gökçek, “13 tane Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçen karar buldum. Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinden de oy birliğiyle geçen kararları buldum. Bunun anlamı parsel parsel dağıtmak mı? Dağıtmak, bir yeri birisine peşkeş çekmek demek. Biz nereyi çekmişiz?” dedi.

Gökçek, Kaya'ya şu yanıtı verdi:

"Bu parsel lafında bir iddianız varsa, şerefli insan ispat eder. Neyi kastediyorsan söyleyeceksin. Laf atma o zaman. 'Parsel parsel' demek terbiyesizliktir, terbiyeni takın. Sizi mahkemeye vereceğim. Arınç, çıktı televizyonda parseli yolsuzluk olarak kullanmadığını söyledi. Bunu bir tarafa bırakıp menfaat iddia edenden hesap sorarım. Parsel parsel bir yeri birine bedava peşkeş çekmek demektir. Adam bana kızgınlığından arkamdan bir laf etmiş, ağzından bir laf çıkmış, ne kendisi geri dönebiliyor, siz de peşine takılıyorsunuz. Burada hangi konu Meclis iradesinin dışında çıktı? Oybirliği ile geçmiş bir sürü karar var."

CHP’li Hüseyin Kaya da "Ben söylemiyorum sizin genel başkan yardımcınız söylüyor" cevabını verdi.

"Başkasının kuyruğuna takılmayın, neyi biliyorsanız söyleyin. Öyle bir iddianız var mı? Sizi mahkemeye vereceğim?" diyen Gökçek, "Genel başkan yardımcınız söyledi" sözleri üzerine şöyle devam etti:

"Bırakın onu. Genel başkan yardımcımla ben hallederim işimi. Senin var mı iddian? Seni mahkemeye vereceğim, orada ispat edeceksin."