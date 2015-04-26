Melih Gökçek'ten Arınç'ın 'parsel parsel sattı' iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" iddiasına yanıt verdi. Gökçek, Bülent Arınç'ın kendisi için söylediği "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözünü paralel yapı için söylediğini Kılıçdaroğlu'nun bu sözü çarpıttığını öne sürdü.

Gökçek, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını cevapladı. Ankara'da kim ne talepte bulunursa kararı belediye meclisinin vereceğini söyleyen Gökçek, tek itiraz mercinin idari mahkemeler olduğunu belirtti.

‘Yardım ettiğim doğrudur’

Arınç'a cevap vermemek konusunda Başbakan'a söz verdiğini hatırlatan Gökçek "Paralel yapıya yardım ettiğim doğrudur" dedi. Belediye Başkanlığına 1994'te başladığını söyleyen Gökçek, "bize okul ve hastane talebi gelirse trafiğe engel değilse kabul ederiz" dedi. Gökçek şöyle devam etti:

"Bunun için teklif kimden teklif gelirse gelsin kabul ettim. Biz herkese aynı davranırız. hastane için geldiklerinde veririz. Ben veriyorum diyelim peki CHP'liler buna ne diyor? Bu kararlar MHP, CHP ve Ak Parti'nin oy birliğiyle geçmiş. Suç mu işlediler şimdi?

‘Arınç seçimden sonra konuşursa cevap veririz’

Arınç seçimden sonra konuşursa cevap veririz. Sadece paralel yapıya değil kim okul yapmak isterse kabul ettik. Cemaate destek verirken hayır yaptığımızı düşünüyorduk, hata yaptık. 17 tane oy birliğiyle geçen karar var. Şimdi de pararlel yapının isteklerine tam tersine reddediyorsunuz deniyor. Şu anda ben onların vatana ihanet ettiklerine inandığım için bunu engellemeye çalışıyorum. Eğitimi bu hale getiren bir ypaıya kalkıp bugün yardım etmek vatana ihanet anlamına gelmez mi?

‘Başbakan adayları belli’

Bu paralel yapı şu anda CHP'yi esir alıyor. MHP'ye sızmaya çalışıyor. HDP ile de görüşmeleri var. Şu anda paralel yapı bütün Türkiye'de bir taksimat yaptı. Güneydoğu'da HDP'ye verecekler. Başbakan adayları da belli. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu..."