T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten Arınç'ın 'parsel parsel sattı' iddiasına yanıt

'Paralel yapıya yardım ettiğim doğrudur'

26 Nisan 2015 13:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" iddiasına yanıt verdi. Gökçek, Bülent Arınç'ın kendisi için söylediği "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözünü paralel yapı için söylediğini Kılıçdaroğlu'nun bu sözü çarpıttığını öne sürdü.

Gökçek, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını cevapladı. Ankara'da kim ne talepte bulunursa kararı belediye meclisinin vereceğini söyleyen Gökçek, tek itiraz mercinin idari mahkemeler olduğunu belirtti.

 

‘Yardım ettiğim doğrudur’

 

Arınç'a cevap vermemek konusunda Başbakan'a söz verdiğini hatırlatan Gökçek "Paralel yapıya yardım ettiğim doğrudur" dedi. Belediye Başkanlığına 1994'te başladığını söyleyen Gökçek, "bize okul ve hastane talebi gelirse trafiğe engel değilse kabul ederiz" dedi. Gökçek şöyle devam etti:

"Bunun için teklif kimden teklif gelirse gelsin kabul ettim. Biz herkese aynı davranırız. hastane için geldiklerinde veririz. Ben veriyorum diyelim peki CHP'liler buna ne diyor? Bu kararlar MHP, CHP ve Ak Parti'nin oy birliğiyle geçmiş. Suç mu işlediler şimdi?

 

‘Arınç seçimden sonra konuşursa cevap veririz’

 

Arınç seçimden sonra konuşursa cevap veririz. Sadece paralel yapıya değil kim okul yapmak isterse kabul ettik. Cemaate destek verirken hayır yaptığımızı düşünüyorduk, hata yaptık. 17 tane oy birliğiyle geçen karar var. Şimdi de pararlel yapının isteklerine tam tersine reddediyorsunuz deniyor. Şu anda ben onların vatana ihanet ettiklerine inandığım için bunu engellemeye çalışıyorum. Eğitimi bu hale getiren bir ypaıya kalkıp bugün yardım etmek vatana ihanet anlamına gelmez mi?

 

‘Başbakan adayları belli’

 

Bu paralel yapı şu anda CHP'yi esir alıyor. MHP'ye sızmaya çalışıyor. HDP ile de görüşmeleri var. Şu anda paralel yapı bütün Türkiye'de bir taksimat yaptı. Güneydoğu'da HDP'ye verecekler. Başbakan adayları da belli. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu..."

 

ETİKETLER

akpak partimelih gökçekankaracemaatparalel yapıparsel parsel sattıiddiayanıtkılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24