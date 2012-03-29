Gökçek: Tandoğan'da 4 bin CHP'li vardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin "4+4+4"ü protesto etmek için Tandoğan'da yaptığı toplantıda 4 bin kişi bulunduğunu öne sürdü. Gökçek, “Eğer 50 bin kişi varsa başkanlığı bırakırım” dedi.

Melih Gökçek, fotoğrafları basın mensuplarına göstererek, ''Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yok efendim polisten sormuşlar da 50 bin kişi demişler, kendilerine göre 80 bin kişiymiş. Ben de sordurdum, polis kayıtlarında 9 bin kişi. Benim kayıtlarımda 7 bin kişi, hatta Twitter'da söyledim 7 bin 134 kişi. İnanmıyorlarsa saysınlar” dedi.

Gökçek, şöyle devam etti:

“Bunların içerisinde Yenimahalle Belediyesi'nden, Çankaya Belediyesi'nden getirilen işçileri çıkarsınlar, bir de hatırlarsanız dediler ki 'provokotörler var, devlet önlem alsın', buraya herhalde bin civarında polis göndermişler. Bin civarında polisi de çıkartın. Geriye 3-4 bin kişi ya kalır ya kalmaz. Günlerce ortalığı ayağa kaldırdılar, orada yüzbinler birikecek dediler, sonunda işin aslına bakarsan o söylediğim işçilerle polisleri çıkarsan 4 bin kişiyi, 5 bin kişiyi bulamadılar. Benim mantığıma göre kamuoyu nezdinde rezil oldular. Bıraksınlar bu işi.”

Beledeye Başkanı Gökçek, alanda 50 bin kişi bulunması halinde görevini bırakacağını belirterek, “7 bin kişi diyorum, biraz da torpil yapıyorum. Ama üzülmesin diye istiyorsa 10 bin diyelim, işi bağlayalım. Eğer 50 bin kişi varsa belediye başkanlığını bırakırım. Yoksa siz milletvekilliğini bırakır mısınız” dedi.

Çözünürlüğüyle oynandığı iddialarına da yanıt veren Gökçek, ''Mail atarken otomatik düşürüyorsun ki karşı tarafa gidebilsin, üst çözünürlük olunca zorlanıyor, hatta bazen gitmiyor'' dedi.

İmzalı fotoğraf gönderdi

Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu, Tekin ve Hamzaçebi ile CHP basın bürosuna iletilmek üzere birer büyük boy fotoğraf imzaladı.

Gökçek, toplantının sonunda Gürsel Tekin'e hitaben Twiter'dan attığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“Mitingte 80 bin kişi demiştiniz, ben de 7 bin dedim. CHP basın bürosundan fotoğrafın gerçek olmadığını ilan ettiler. Ben de bugün bütün arkadaşlara fotoğrafları gösterip ispat ettim. Lütfen şunu kabul edin, miting Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinden getirilen personeli ve sivil polisleri de çıkartırsanız taş çatlasa 4 bin. Bir gazeteci arkadaşımla imzaladığım fotoğrafları size gönderiyorum. Saygı ve sevgilerimle...''