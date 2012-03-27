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Politika

Melih Gökçek, CHP'nin Tandoğan mitingini değerlendirdi

CHP 4+4+4 eğitim sistemini protesto etmek için bu haftaki grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yaptı, Melih Gökçek ise

27 Mart 2012 23:49

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Tandoğan Meydanı'nda yaptığı grup toplantısı Twitter hesabından değerlendirdi.
 
İletisine meydanı tepeden gören bir fotoğraf da ekleyen Gökçek, "Meydanda en fazla 7 bin kişi var, bu CHP için hezimet" dedi.
 
Meydanda toplanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.
 
Meydanda onbinlere seslendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt ise Melih Gökçek'ten geldi.
 
Gökçek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 
"Kemal Kılıçdaroğlu ben izin verince grup toplantısını Tandoğan'da yaptı. Alkışlamaya söz vermiştim. Alkışlıyorum. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken meydana onbinlerin geldiğini söyledi. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu gel şu onbinlerin 'ler'ini atalım 10 bine fit ol. Bak torpilli rakam bu. Polis kayıtlarına gazetecilerden aldığım bilgiye göre 9 bin olarak geçti.
 
 
 

'CHP için hezimet'

 
 
Ama bana göre 7 bin. Biliyorsunuz ben söyledim mi ispat ederim. İşte size fotolar. Merak eden fotoğrafları biraz büyütüp kalem ucuyla bir yukarıdan aşağıya, bir de sağdan sola saysın ve çarpsınlar. 7 bin rakımı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP için hezimet. Niye diyeceksiniz? Çünkü günlerce reklam yaptılar. Otobüslerle bütün Anadolu'dan adam topladılar. Çankaya Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'ni tatil ettiler. Sonuç 7 bin. İşte sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, halkın sizin eğitime bakışınıza tepkisi bu. Umarım ders almışsınızdır."
 
 

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