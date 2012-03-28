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CHP'den Gökçek'e Tandoğan yanıtı: Yalancının mumu yatsıya kadar yandı

CHP Basın Bürosu, Gökçek’in paylaştığı fotoğrafı uzman bir ekibe inceleterek yazılı bir açıklama yaptı.

28 Mart 2012 22:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Göçek’in, dün CHP’nin Tandoğan Meydanı’nda miting şeklinde yaptığı ’grup toplantısı’nı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, alanda çekilen bir fotoğrafı da paylaşarak, "Sonuç 7 bin" şeklinde yorumlaması, CHP’yi harekete geçirdi. CHP Basın Bürosu, Gökçek’in paylaştığı fotoğrafı uzman bir ekibe inceleterek yazılı bir açıklama yaptı.

 
CHP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun CHP Grubu’nu Tandoğan’da toplaması ve onbinlere seslenmesiyle yüreğine korku düşen Gökçek’in fotoğrafla onbinleri buharlaştırdığını, "Yalancının mumu yatsıya kadar yandı" ifadelerine yer verildi.
 
CHP Basın Bürosu isteği üzerine Gökçek’in servis ettiği fotoğrafı bir uzman ekibe incelettirildi. Fotoğrafta 7 noktaya dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:
 
"Söz konusu resim, diğer resim ve görüntülerle birlikte incelendiğinde direklerdeki bayrak sayılarının birbirine uymadığı belirlendi. Miting meydanında bulunan ve sözkonusu fotoğrafta da görülen ekranlardaki kişi Kılıçdaroğlu değildir. Bundan eminiz, aynı açıdan çekilmiş bir başka fotoyu incelediğimizde, orijinalde fotoda yer alan kişinin saçları siyah, Kemal Beyin ise beyaz görünüyor. Ayrıca, orantı da uymuyor (Beden orantısı). Bu demektir ki fotoğraf Kemal Bey meydana gelmeden çekilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki servis edilen fotoğraf erken saatlerde çekilmiş bir fotoğraftır. Çünkü daha sonraki saatlerde Gar tarafını dolu gösteren çok sayıda fotoğraf ve görüntü mevcuttur. Yine Kemal Bey geldikten sonra Kızılay ve aksi istikameti de dolu gösteren fotoğraflar ile görüntü vardır. Bu fotoğrafın miting başlamadan ve erken saatlerde çekildiğini gösteren belirtilerden biri de insanların gölgelerinden anlaşılıyor. Söz konusu fotoğraf çok uzaktan (büyük bir ihtimalle belediye binası) alınmış, nedense özellikle kalitesi de düşürülmüştür. Söz konusu bu fotoğrafta bir tuhaflık daha var. O da şu; O gün hava, açık, güneşli ve bütün fotolarda herşey net ve parlak bu fotoda ise puslu. Bütün bu işaretler fotoğrafın Kemal Bey Tandoğan’a gelmeden, toplantı saatinden çok önce çekildiğini göstermektedir."
 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Melih Gökçek, CHP’nin dün Ankara Tandoğan Meydanı’nda yaptığı ’grup toplantısı’nı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, meydandan çekilen bir fotoğrafı paylaşarak değerlendirmişti. Gökçek, "Çankaya Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi’ni tatil ettiler. Sonuç 7 bin. İşte sevgili Kemal Kılıçdaroğlu, halkın sizin eğitime bakışınıza tepkisi bu. Umarım ders almışsınızdır" demişti.
 

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