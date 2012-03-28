Gökçek'in çılgın projesi: Ulus yıkılacak, Eymir ve Mogan gölleri birleştirlecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara için 'çılgın plan'ını açıkladı. Gökçek, ''Ulus’taki Anafartalar ve Yüzyıl çarşıları ile Gümrük Tekel Bakanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Ulus İş Hanı yıkılacak; bölge, eski Ankara evleri ile donatılacak, Eymir ve Mogan gölleri ise birleştirilerek 42 km’lik kanal oluşturulacak'' dedi.

Arkitera Mimarlık Merkezi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği gayrimenkul sektörünün aktörlerini bir araya getiren 'ArkiPARC’12'nin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara için planladıkları dönüşüm planını anlattı. Gökçek, ''5 ayrı bölgede teleferik hizmeti verilecek ve Londra’nın Golden Eye’ı Ankara’ya Cat Eye adı ile gelecek' dedi.

Ankara’daki gerçekleşecek dönüşümü beş maddelik hedefler listesi ile açıklayan Gökçek, Ankara’yı kongre, üniversite ve turizm kenti, sanayide 2. ve tıbbın merkezi yapmak istediklerini şu sözlerle anlattı:

"Hedeflerimiz doğrultusunda Ankara’yı kongre şehri yapmak için yeni kongre merkezleri inşa ediyoruz. Üniversite şehri olabilmek için 14 olan üniversite sayımızı 19’a çıkaracağız. İlk film stüdyosunun olduğu üniversiteyi kuracağız. Böylece, Türkiye’ye en mükemmel film stüdyosunu kazandıracağız. 1. 850.000 m2’lik stüdyoyu daha sonra 3 milyon m2’ye çıkaracağız. Havalanının yanında olacak proje için 2-3 ay sonra ihaleye çıkacağız.

Sanayide zaten İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Sanayi bölgelerine karşılıksız yatırım yapıyoruz, son 3 yıldaki ciddi ataklarla 300 bin istihdam sağladık. 8 organize sanayi bölgesine ise ayda 3 milyon TL yatırım yaptık, 3 sene içinde toplam 72 milyon TL yatırım sözü verdik. Onlar da 30 bin kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca, uzay sanayi ve harp sanayi ile Ankara’ya 6 milyar dolar gelmesini bekliyoruz.

15 hastane ve termal yatırım hamlesi

Tıbbın merkezi olabilmek içinse Etlik ve Bilkent’te 2 dev ihaleye çıkacağız. 15 hastane ve 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağız. Aynı zamanda termal su kaynaklarımızı değerlendirmek için termal yatırım hamlesi yapacağız. Daha çok turist çekmek içinse tarihi kent merkezini dönüştürecek, iş merkezlerini destekleyecek, rekreasyon ve eğlence alanlarını artıracağız. Eğlence için Temapark ve Hayvanat Bahçesi’ni içine alan bir proje başlattık. 300 milyon euro’luk yatırımla 2 sene içinde tamamlayacağız."

42 km'lik kanal projesi

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Kuzey Ankara Girişi, MIA Gelişim Projesi, Yeni Mamak, Hacıbayram, Güney Park alanlarından örnekler veren Gökçek, Ulus Meydanı’nındaki dönüşümün boyutlarını da açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ulus’ta Anafartalar Çarşısı, Yüzyıl Çarşısı, Gümrük Tekel Bakanlığı, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Ulus İş Hanı yıkılacak. Çıkrıkçılar'da çalışmamız sürüyor. Bölge, eski Ankara evleri ile donatılacak. Kale içindeki restorasyon bu yıl içinde bitecek. Trafik alttan geçirilecek. Ulus, Hacıbayram ve Anafartalar Ankara’ya kazandırılacak” dedi.

Gökçek; Güney Park projesi kapsamında ise Eymir ve Mogan göllerinin birleştirilerek 42 km’lik bir kanal vadi yaratılacağını, bu kapsamda bölgedeki 600 gecekondunun yıkılarak 6 bin konut inşa edileceğini, ihalenin ise Sinpaş’a verildiğini söyledi.

'Ankara 4 konuda standart üstü'

18 yıldır belediye başkanı olarak görev yapan ve bir dönem daha görevini sürdürme isteğinde olduğunu açıklayan Gökçek; Ankara’nın sosyal kültürel projeler, rekreasyon alanları, kentsel dönüşüm uygulamaları ve trafik açısından dünya standartlarının üstünde olduğunu ise şu sözlerle özetledi:

“Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hanımlar için 164 sosyal kültürel proje gerçekleştirdik. 8 dev rekreasyon alanı yaptık, 9.’sunu inşa ediyoruz. Bu kadar geniş kapsamlı kentsel dönüşüm uygulayan çok az kent var. 4 milyon nüfusu olan kentler arasında trafiği en rahat olan ise Ankara.”

2 senede 5 ayrı bölgede teleferik hizmeti vereceklerini ve Londra’nın büyük dönme dolabı Golden Eye’ını Ankara’ya Cat Eye adı ile kuracaklarını da belirten Gökçek, tüm projeler için mimarlardan Ankara için hazırlayacakları orijinal projeleri açık olarak sunmalarını istedi.