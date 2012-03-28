Kılıçdaroğlu'ndan, Gökçek'e: Ben düşünen insana yanıt veririm

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, partisinin Tandoğan mitingini hezimet olarak değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sözleri soruldu. Kılıçdaroğlu ise "Ben düşünen insana yanıt veririm" dedi.

4+4+4 teklifini kamuoyunun yeterince bilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Biz kamuoyu bilsin istiyoruz ama AK Parti ben bunu bir takvime bağladım süratle yasalaştıracağım' diyor" ifadesini kullandı, bunun demokrasiye yakışmadığını söyledi.

Yeri ve zamanı geldikçe mitinglere devam edeceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Tandoğan mitingini hezimet olarak değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eleştirileri için "Ben düşünen insana yanıt veririm" dedi.