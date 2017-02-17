Gökçek: Bu kez halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çocuğuna pompalı tüfek almış!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akit’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye ilişkin olarak “Şok detay: 800 kripto FETÖ'cü asker ikinci darbeye hazırlandı!” haberi için “Bu kez halk deneyimli, vatandaşın pek çoğu kendine, çoluğuna, çocuğuna pompalı tüfek almış” yorumunu yaptı.

Gökçek, Twitter’dan paylaştığı mesajlarında “Yapılan iş doğru değil ama realite bu… Bu kez darbe teşebbüsü kanlı olur ve halk affetmez. Sokağa çıkacak darbeci aklını peynir ekmekle yemedi. Üçüncüsü her yerde tedbir alındı… Uçak veya helikopter hemen vurulup indirilir” ifadelerini kullandı.