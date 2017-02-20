CHP'li Çıray'dan Melih Gökçek'e fotoğraflı yanıt: FETÖ'cülere ben değil, kendisi gitti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da üyesi olduğu TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na, “CHP-FETÖ” ilişkisini ortaya koyduğunu iddia ettiği bir rapor gönderdi. Çıray'ın, ABD ziyaretinde FETÖ'cü kuruluşa gittiğini öne sürdü. Çıray ise kendisinin değil, Gökçek'in sözü edilen kuruluşa gittiğini fotoğraflarla belgeledi ve TBMM Başkanlığı'na bir yazı ekinde gönderdi. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre Gökçek'in, komisyona gelip tanıklık yapmadığını hatırlatan Çıray, şu iddiada bulundu:

"Sinsi niyetle yapılmış"

Basına da yansıyan FETÖ'yle aşikar ilişkileri nedeniyle komisyonun huzuruna doğrudan doğruya çıkma yürekliliğini maalesef gösteremedi. Bunun yerine komisyona ‘CHP-FETÖ ilişkileri' diye bir dosya gönderdi. Hakkımda karalamada bulunmak gibi nafile bir teşebbüste bulunmuş. Komisyona gelme yürekliliğini gösterebilseydi eğer kendisine iddialarının ne kadar gerçek dışı ve sinsi niyetlerle yapılmış olduğunu gösterirdim.

"Gerçekleri çarpıtıyor"

Melih Gökçek kendisiyle ilgili gerçeklerin, hem de görsel kanıtlarla desteklenerek ortaya konulacak olmasının telaşını yazılı ifadesine yansıtmış. Bir dönem ‘Gülen Cemaati' ile ilişkilerini yazılı beyanında, ‘FETÖ'cülerin meydana getirmek istedikleri algı olarak' niteleyip çarpıtmaya çalışmıştır. Amacının dikkatleri kendi üzerinden başka yerlere ve kişilere çekebilmek olduğu açıktır.

Gökçek, kendisini çevreleyen sisin zihinlerde uyandırdığı haklı sorulara şaibe düşürmek için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve şahsımın da bulunduğu heyetteki milletvekillerini sanki FETÖ'yle bir ilişkileri varmış gibi göstermiştir. Sözde dayanak noktası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a 2013 Aralık ayının başlarında yaptığımız çalışma gezisi oluşturmuştur. Gökçek, 2013 yılında AKP'nin başında olduğu devlet tarafından Amerika'daki organizasyonları ve faaliyetleri üzerine henüz kamuya açıklanmış bir suç unsuru bulunmayan bir derneğin mensuplarıyla yapılmış gayrı-resmi bir toplantıya o toplantının asıl mahiyetini çok aşan kötü niyetli bir anlam yüklemektedir.

"Suçsa, Gökçek suç işledi"

Kısa adı TAA olan sivil toplum örgütündeki toplantıya katılmayan milletvekillerinden biri de şahsımdır. Sağlık politikalarında gelişmelerle ilgili büyükelçilik tarafından randevulu toplantıdaydım. Üstelik sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği her yere, davet edilmemiz halinde biz milletvekilleri olarak gideriz.

Bu asılsız kurguları ortaya atan Melih Gökçek'in bizzat kendisinin TAA'ya gittiğine dair fotoğrafı ekte sunuyorum. Adı geçen sivil toplum örgütüne gitmek suçsa bu Gökçek'in işlediği en hafif suç olacaktır.

"Yargı önüne çıkarılacak"

Bu organizasyonun CHP'yle kurduğu ilişki, AKP ve yan örgütleriyle kurduğu ilişkinin yanında ancak ve ancak devede kulak kalır.

Sonuç olarak kendisi eninde sonunda birçok iddiaların yanı sıra FETÖ'yle ilişkileri iddiasıyla Türk yargısı önüne çıkarılması mukadder olan bir şahsın iftiralarının tekzibi adına bu açıklamayı başkanlığınıza gönderiyor ve kayıtlara geçmesini arz ediyorum.