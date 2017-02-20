Melih Gökçek'ten Gülen fotoğrafına açıklama: Ben hiçbir zaman geçmişteki ilişkilerimi inkâr etmedim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fethullah Gülen ile Gülen cemaatine bağlı dernek yemeğinde çekilen fotoğraflarına ilişkin, "Ben hiçbir zaman geçmişte FETÖ'cülerle ilişkilerimi inkâr etmedim ki, mal bulmuş gibi bu fotoğraflara saldırıyorsunuz" dedi.

Meclis’e, “İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD’de FETÖ’cü derneği ziyaret etti” diye mektup yazan Melih Gökçek'in aynı dernekle yaptığı toplantının fotoğrafı ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulundu.

"Ben hiçbir zaman geçmişte FETÖ'cülerle ilişkilerimi inkâr etmedim ki, mal bulmuş gibi bu fotoğraflara saldırıyorsunuz" itirafında bulunan Gökçek, ihaneti anladığı anda Cemaat'le mücadeleye başladığını ileri sürdü.