Gökçe Erhan: Evi tek başıma inşa edebilirim ancak Çamburnu'nda felakete tek başına mani olamam

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu'nda geçen hafta iki katlı ve yöresel mimarili evi, kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması öncesinde yanan ressam ressam ve aktivist Gökçe Erhan (37) sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tekrar söylemek istiyorum; evi kendi ellerimle yeniden, tek başına inşa edebilir, yine ona aynı ruhu, yeniden kazandırabilirim. Ancak Çamburnu'nda yaşanan felaket zincirine bir halka daha eklenmesine tek başına mani olamam" diyerek çevre sorunlarına karşı mücadele ve dayanışma çağrısı yaptı.

Çevre sorunlarıyla mücadele eden ve eserleriyle bu sorunlara dikkat çeken ressam Erhan’ın deden kalma 150 yıllık 2 katlı evi, cumartesi akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, Erhan'ın tabloları da yandı. Yangınla ilgili "kundaklama" şüphesiyle inceleme başlatırken Erhan, bugün sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımlandı.

TIKLAYIN - Yapacağı basın açıklaması öncesi evi yanan ressam Gökçe Erhan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu: Evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez

Erhan şunları kaydetti:

"Tekrar söylemek istiyorum; evi kendi ellerimle yeniden, tek başına inşa edebilir, yine ona aynı ruhu, yeniden kazandırabilirim. Ancak Çamburnu'nda yaşanan felaket zincirine bir halka daha eklenmesine tek başına mani olamam."

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"Çamburnu büyük tehlikede"

Erhan'ın yeni açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle beni arayan, yazan destek olmak isteyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir süredir aramalara, gönderilen mesajlara, çoğunlukla yanıt veremiyorum. Biraz da zayıf ve yorgun düştüğümden; fakat yakınlarımın desteğiyle bu kritik zamanı yaşadığım doğanın geleceği açısından faydalı değerlendirmeye çalışıyorum.

Farkındayım ki bir çok kişi yardım edebilmek evi geri getirebilmek için seferber olmuş. Bu sahipleniş beni fazlasıyla duygulandırıyor; ama bilinmesini isterim ki şu an Çamburnu büyük tehlikede... İhtiyacım olan en önemli destek bu durumu değiştirebilme yönünde atacağım adımları çoğaltabilmekte olmalı. Tekrar söylemek istiyorum; evi kendi ellerimle yeniden, tek başına inşa edebilir, yine ona aynı ruhu, yeniden kazandırabilirim. Ancak Çamburnu'nda yaşanan felaket zincirine bir halka daha eklenmesine tek başına mani olamam.

Böyle acı bir sona katlanmayı red ederim. Yanımda olan ya da çok uzaklardan varlığını hissettiren, tanıdık tanımadık her kişiye tüm kalbimle teşekkürler. Evdeki eserlerimin tümü yanmış olsa da bu destek mesajları bir esere dönüşecek."