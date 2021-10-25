Yapacağı basın açıklaması öncesi evi yanan ressam Gökçe Erhan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu: Evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın 2 katlı ve yöresel mimarili evi, deniz ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle kültür balıkçılığı tesislerine karşı düzenlediği basın açıklamasına saatler kala yandı. Erhan, basın açıklamasında gözyaşlarıyla “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan’ın, yalnız yaşadığı, Gökçesu Mahallesi’ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan’ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi, Erhan’ın tabloları da küle döndü.

Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan’ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti. Ressam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamayı gözyaşları içinde okuyan Erhan, "Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.