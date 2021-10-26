Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, Karadeniz'deki insan eliyle gelen çevre felaketlerine eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam ve aktivist Gökçe Erhan’ın (37) iki katlı ve yöresel mimarili evinin yakılmasının ardından sanatçı Haluk Levent, Erhan için çağrıda bulundu.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın (37) iki katlı ve yöresel mimarili evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında kül oldu.

Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, basın açıklamasında gözyaşlarıyla “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.

Levent'ten çağrı

Erhan'ın evinin sabotaja kurban gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından ressam Erhan'a Haluk Levent'ten destek geldi.

Twitter hesabından AHBAP Derneği'nin Trabzon ekibine çağrıda bulunan Levent, "Trabzon AHBAP, kızımıza ulaşalım, haydi!" dedi.

TIKLAYIN - Yapacağı basın açıklaması öncesi evi yanan ressam Gökçe Erhan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu: Evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez