Girişimcilere finansman sağlayacak yeni 'üst fon' kuruluyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, finansmana erişiminin Türkiye'deki girişimcilerin en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, bu sorunu çözmek üzere toplam büyüklüğü 1 milyar dolar olacak iki üst fon kurulma çalışmalarının nihai hale getirildiğini bildirdi.

Fikir ya da başlangıç aşamasındaki girişimcilerin, teminatları yetersiz olduğu için bankalar tarafından yüksek risk sınıfında değerlendirildiğini ve krediye erişimde zorluk çektiğine dikkati çeken Şimşek, son dönemde bu alandaki sorunların çözümüne yönelik olarak girişim sermayesi fonlarına, "fonların fonu" tarafından destek sağlanmasına dönük çok önemli bir düzenleme yaptıklarını belirtti

Fonların fonu tarafından kaynak aktarılmasına yönelik çalışmaların 2014 yılında yapılan kanuni düzenlemelerle başladığını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"İki yıl gibi kısa bir sürede sistemin ana taşları yerlerine oturmaya başladı ve şu an itibarıyla ülkemizde biri yerli olmak üzere iki üst fon kurulma çalışmaları nihai hale getirildi. Buna göre üst fonlar sistemin çatısını oluşturuyor. Bir sonraki aşamada üst fonların sermaye aktardıkları ve ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan girişim sermayesi fonları yer alıyor. Sistemin en alt seviyesinde ise ülke ekonomimizin bel kemiği ve ekosistemin en küçük yapısı girişim şirketleri bulunuyor. Birbirlerine zincirin halkaları gibi sıkıca bağlı olan bu sistemin üst fonları da bu yıl hayata geçecek Avrupa Yatırım Fonu’nun kurduğu Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu ve KOBİ AŞ’nin kurduğu Türkiye Yatırım Fonu olacak."

"Fonlardan en fazla teknoloji odaklı girişimler yararlanacak"

Girişimcilere, girişim sermayesi fonları tarafından aktarılacak bu fonların borç değil, sermaye olarak konulacağını vurgulayan Şimşek, bunun da girişimcileri faiz yükünden kurtaracağını ve aynı zamanda onların sermaye yapılarının güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Şimşek, bu fonlardan en fazla teknoloji odaklı girişimlerin yararlanacağına dikkati çekerek, "Kurguladığımız bu sistem tam da değişen pazar talepleri ile birlikte teknolojideki değişmelere uyumda öz kaynaklarının yetersiz kaldığı noktada girişimcilerimizin mevcut kapasitelerini artırması ve fikirlerini hayata geçirmesi için gerekli atılımlarda bulunması doğrultusunda tamam mı, devam mı noktasına geldikleri anda devreye girecek. Bu sistem girişimcilerimize sadece finansal destek sağlamayacak, bunun yanı sıra kurumsallaşmaları için profesyonel destek de verecek." görüşüne yer verdi.

İki fonun toplam büyüklüğü 1 milyar lira olacak

Şimşek, kurulacak söz konusu iki fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar lira olduğuna işaret ederek, bu tutarın girişim sermayesi fonlarına aktarılacağını bildirdi.