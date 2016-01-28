Giresun'da bir kişi domuz gribinden hayatını kaybetti

Giresun’da Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı teşhisiyle yoğun bakıma alınan 65 yaşındaki Yusuf Al hayatını kaybetti. Kentte 9 kişide daha H1N1 virüsü tespit edildi.

Kronik böbrek yetmezliği sorunu bulunan ve domuz gribi olduğu tespit edilip Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Yusuf Al, hayatını bugün kaybetti. 30 kişinin daha domuz gribi şüphesiyle gözetim altında alındığı Giresun'da 9 kişide H1N1 virüsü tespit edildi, 18 kişinin tahlil sonuçları ise negatif çıktı. 3 kişinin tahlil sonuçları bekleniyor.



DHA'dan Hakan Kabahasanoğlu'nun haberine göre, domuz gribi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar arasında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nde görevli olan hemşirenin aynı zamanda kronik KOAH hastası olduğu ifade edildi.

