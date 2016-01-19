Domuz gribinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece domuz gribi şüphesiyle tedaviye alınan 52 yaşındaki B.T, hayatını kaybetti.

Vatan'da yer alan habere göre; İstanbul Anadolu yakasında yaşayan 52 yaşındaki B.T., rahatsızlanarak KartalEğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Domuz gribi şüphesiyle tedavi edilen B.H'den incelenmek üzere kan örnekleri alındı. Yoğun bakıma alınan kadın gece hayatını kaybetti.B.T’nin cenazesi sabah erken saatlerde ailesi tarafından hastane morgundan alındı.

Resmi olmayan rakamlara göre ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.