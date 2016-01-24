4 aylık bebeğe domuz gribi teşhisi!

Şanlıurfa’da 4 ay önce dünyaya gelen Celile Tatlı, geçen 15 Ocak günü rahatsızlanınca ailesi tarafından tedavi için Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorlar tarafından muayene edilen Celile bebeğin tetkiklerinde vücudunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne rastlanınca hemen hastanede tedaviye alındı.

DHA’dan Ömer Şulul’un haberine göre, bebeğin babası Mehmet Enver Tatlı, hastanede başka çocuklar ile birlikte aynı yatakta yatırıldığı için virüsü kaptığını iddia ettiği bebeğinin farklı bir hastaneye sevk edilmesini istedi. Ancak, bebeğin durumu ve başka hastanelerde yer olmadığı için Celile bebek, yoğun bakım ünitesine alındı.

Hastane yetkilileri ilk gelişinde virüsün tespit edilerek tedavisine başlanan bebeğin halen yoğun bakım ünitesinde karantina uygulamasında olduğunu kaydetti.