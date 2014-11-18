Gezi Parkı'na kışla yapılması yeniden mi gündeme geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde Topçu Kışlası tartışması yaşandı. “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyonu” adıyla 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan projeyi eleştiren CHP’li üye Tonguç Çoban “Bu sevdadan vazgeçin. Gezi Parkı, park olarak kalmalı” dedi.

CHP'li Üye Tonguç Çoban, bütçe ile birlikte kabul edilen 2015- 2019 yılı Stratejik Planı hakkında bir konuşma yaptı.

Çoban, CHP’nin ret oyu verdiği stratejik plan ve raporlar da yer alan “Taksim Kışlası”na dikkat çekip, raporu şu sözlerle eleştirdi.

"Planda Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyonu yer alıyor. Bu sevdadan vazgeçin. Bu tekrar gündeme getirilmemeli. Bu ülkenin hafızasına, yakın geçmişine acılarla nakşetmiş bir olayı yeniden gündeme getirecek tarzda, artık ortak kabul haline gelmişken, Gezi Parkı park olarak kalmalı. Yeniden bu rapora yazmak sıkıntı yaratır” diye konuştu." dedi.

Muhalefetten sert eleştiri

CHP'li üye Hakkı Sağlam, kentin dört bir yanını rant amacıyla alışveriş merkezleri ile donatıldığını ileri sürdü. Sağlam, "Kişiye özel imar düzenlemesi ile milletimize küfreden bir müteahhitte rant sağladınız. Şişli Cevahir AVM tüm itirazlarımıza rağmen sattınız. Mecidiyeköy'de likör fabrikası ve Ali Sami Yen stadı satıldı. Bütçe düzeldi mi? Hayır." diye konuştu.

‘Ben ne yaptım Kadir’ diye…

Kentte deprem toplanma alanlarının yetersiz kaldığını kaydeden Sağlam "Topbaş'a sormak istiyorum. Olası bir depremde siz hangi parkta hangi toplanma alanında olacaksınız? Toplanma alanlarında yeterli donanım var mı? Deprem rant kapısı haline geldi. ‘Ben ne yaptım Kadir’ diye uykunuzda çığlıklar atıyor olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kentin anayasası olarak görülen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nın defalarca ihlal edildiğini aktaran Sağlam, Topbaş’a 17-25 Aralık tapelerinde adının geçtiğini hatırlatıp, “Bugüne kadar cevap vermediniz belki bu kez konuşursunuz. Bu tapelere baktığımızda hak edenin değil adamı alan ihale alıyor" sözleri Meclis’te gerginlik yarattı” dedi.

CHP’li belediyeye yolsuzluk suçlaması

CHP’lilerin eleştirileri üzerine söz alan AKP Grup başkan Vekili Abubekir Taşyürek, Hakkı Sağlam’ın 5 yıldır İBB Meclis’inde dinlediklerini belirtip, kendisine “Deve” fıkrasıyla yanıt verip, “Neresini düzelteyim ki” dedi. Taşyürek, AKP’yi yönelik “Yandaşlık” iddialarını reddedip, buna İBB’nin iştiraklerinden Park Bahçeler Müdürlüğü’nün en çok iş yaptığı kişinin CHP’li bir başkan ve ailesi olduğunu ileri sürdü.

Taşyürek’in bu sözlerine İBB Grup Sözcüsü Coşkun, “Bütün CHP’li belediye başkanlarını zan altında bırakıyorsunuz. Kimse açıklayın” çağrısında bulundu. Coşkun, Taşyürek’in, ellerinde CHP’li Kartal Belediyesi’nin deprem alanlarının birilerine peşkeş çekildiğini belgelerle anlatabileceğine ilişkin sözlerine de “Biliyor da açıklamıyorsanız suç işliyorsunuz” yanıtını verdi.

Topbaş: Söylemeyecektim ama söyleyeceğim

Tartışmaların ardından yapılan oylama sonrası tekrar kürsüye çıkıp teşekkür konuşması yapan Topbaş, İBB Meclis’inde 11 kez bütçe taktim ettiğini belirtip, eleştirilere cevap vermek yerine 42 yıllık siyasetçi olarak, Meclis üyelerine “Abi” tavsiyesinde bulunup şöyle dedi:

“Biz çok şeyler yaptık, algılayamıyorsanız, hiç önemi yoktur. Eleştirilere cevap vermeyeceğim. Demagojiye gerek yok. Kimsenin gerilim çıkarmaya hakkı yok. CHP iktidara alternatif olmak istiyorsa, bu tarzı geride bırakması lazım. Zaten İstanbul halkı 3 dönemdir bizi takdir ederek oy verdi. Beni 4 milyon civarında oyla seçti. Demek ki çalışmalarımızdan eminler. Ülkemi düşündüğüm için ‘Dostlar başına böyle muhalefet’ demiyorum. Temcit pilavı gibi siyaset yapanlar yok edip giderler. Söylemeyecektim söyleyeceğim. Bir atasözü var. Büyük lokma yut, büyük laf etme. Geçmiş dönemde Kadıköy Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan, ‘siz yoksunuz’ dedi, bu Meclis’te yok. ‘Bu bütçeyi siz yaptınız biz kullanacağız’ diyor Mehmet Yıldız. Burada mı? Siz olmayacaksınız biz olacağız diyordu.”