Hüseyin Çelik: İstanbul halkına referandumla Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'nı soracağız

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı için belirlediği heyet ile 4 buçuk saat görüştüktükten sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Somut sonuç şudur: Biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Tüm Türkiye için değil ama İstanbul halkına bunu soracağız" dedi. Referandum kapsamının Taksim Meydanı'nı veya Atatürk Kültür Merkezi'ni kapsamadığını belirten Çelik, kapsamı Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'nın oluşturacağını söyledi. "AKP MKYK’sından çıkacak karar gereği gerekli adımlar atılabilir" diyen Çelik, "Mademki böyle bir karar alınmıştır. Bir an önce Gezi Parkı’nın boşaltılması, orada hayatın normale dönmesi lazım" ifadesini kullandı.

Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamaının satırbaşları şöyle:

- Bunlar davet üzerine genel merkezimize gelmişlerdir. İçinde üniversitede doçent olan da var mimar olan da var henüz öğrenci de var. Vs. 11 kişi bir süre sınırlaması olmaksınız buradaki gözlemlerini sayın başbakana ve biz heyete aktarmışlardır. Gezi Parkı’ndaki eylemcilerin önemli bir kısmının onların görüşlerine göre tamamen çevre duyarlılığı ile hareket eden politize olmamıy kişiler olduğunu ifade ediyorlar. Ve Taksim’deki illegal örgütlerle beraber olmadıklarını, onları tasvip etmediklerini ifade ettiler. Sayın başbakana katılımcıların bu gençlerin dikkate alınması yönünde talepleri oldu.

- Sayın Başbakanımız halkımız için yola çıktık. İnsana faydası olmayan hiçbir şeyin içinde olamayacağını ifade etti. Sayın Başbakan 2011’den bu yana bütün süreci anlattı. İstanbul halkı bu taksim projeisiyle birlikte diğer projeleri de üçüncü köprü gibi buna benzer projeleri de sandıkta onaylamış oldu şeklinde sayın başbakanımızın bir yaklaşımı oldu. Polis teşkilatı içinde orantısız güç kullananların gerekli cezayı alacağını ifade etti. Halkımızın elbette takdiri de tepkisi de önemlidir. İtirazlarını ifade eden insanların sesi duyulmuştur. Buna katılmayabilirsiniz ama demokrasi böyle bir şeydir.

Referandum seçeneğinden sonra Gezi Parkı bir an önce boşaltılsın

- Sayın başbakanım adına söylüyorum makul, meşru talepleri olan insanlar bunu bize iletmek isterlerse bizim kalbimiz de kapımız da buna açık olacaktır. Yeter ki işin içine kırma, dökme, yıkma girmesin. Sayın başbakan şu alternatifi de gelenlerle paylaştı. Bugünlerde bazı yazar çizerler bunu gelecek seçime kadar erteleyelim. Biz doğrusunu isterseniz bu talebi çok doğru görmüyoruz. Sayın Başbakan madem ki halkın ne istediğini öğrenmek istiyoruz o zaman bir referandum seçeneğini ilgili kurulların önüne götürebiliriz, dedi. AKP MKYK’sından çıkacak karar gereği gerekli adımlar atılabilir.

- Somut sonuç şudur. Biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Tüm Türkiye için değil ama İstanbul halkına bunu soracağız. Yapılsın mı istiyorsunuz yapılmasın mı istiyorsunuz. Demokrasilerde halkın kararı öpülüp başına koyulacak bir karardır. Gezi parkında eylem yapan, yatan kalkan yiyip içen genç kardeşlerime sesleniyorum. Mademki böyle bir karar alınmıştır. Referandum seçeneği de ilgili kurullarımıza götürülecektir, bir an önce Gezi Parkı’nın boşaltılması lazım, orada hayatın normale dönmesi lazım. Esnaf zarar gördü, otelciler zarar gördü, dünya basınına yansıyan görüntüler ülkemize zarar veriyor. Eğer yurtsever isek çağrıma devam edin. Gelen arkadaşlardan 4-5’i ya sürekli olarak orada kalan ya da işten çıkıp oraya giden gençlerdi.

Gazetecilerin Çelik'e yönelttiği sorular

Bir daha Taksim’de anıtın etrafına pankartların asılmasına izin verilmeyecek. Gezi Parkı’nda da Kıyamet’e kadar böyle uzun boylu bir eylemin sürdürülmesine hükümet olarak izin verilmeyecektir. Ben oradaki gençlerin de buna uygun davranacağını düşünüyorum. Eğer onlar gittikten sonra illegal yapılar orayı doldurmaya kalkarlarsa onlar da polisle başbaşa kalacaklardır.

Bu saatten sonra yapılacak şey sağduyunun hakim olması, gençlerin evine, işine gitmesi.

İkna edemezseniz ne yapacaksınız sorusu üzerine,

Ben olması gerekeni söylüyorum. Böyle bir soruya ben muhatap olmak istemem çünkü ben hükümet adına değil AK Parti adına konuşuyorum. Nasıl ki herkes Güvenpark’a Çamlıca’ya rahatlıkla gidebiliyorsa orada da hayatın normale dönmesi lazım.

Referandum seçeneği neleri kapsıyor?

Orada zaten bir yayalaştırma çalışması var. İşin çok önemli bir kısmı zaten bitirilmiştir. Taksim Meydanı için bir referandum söz konusu olmaz zaten. Gezi Parkı ve Topçu Kışlası ile ilgilidir. Yargı kararı lehte de çıksa aleyhte de çıksa referandum seçeneğinden bahsediyoruz.

Gelen heyet hassaten, özellikle Gezi Parkı ile ilgili taleplerini, duygularını ileten bir heyettir. Daha önce sayın Arınç ile görüşen heyetin hassasiyetlerini dile getirmediler.

AKM binası referandum konusu değildir. Zaten depreme karşı dayanıksız olduğu için yıkılması söz konusu. Son derece kasvetli, esasen Atatürk Kültür Merkezi adına da çok layık olmayan bir yapı değildir.

Heyetle 5 saat konuştunuz, sadece Gezi Parkı mı?

Bütün bu söylediklerinize benzer endişeleri dillendiren arkadaşlar oldu, böyle böyle söylentiler var, algılar var gibi azınlıkta kalan misafirlerimiz oldu.

Ben yıllarca pek çok lider tanıdım ama sayın başbakan kadar dikkatli dinleyen, not alan sonra da bunları toplayarak karar alan çok az sayıda lider vardır. Türkiye bir diktatörlük olmadığı için bu eylemler yapılabiliyor. Ya da Allah korusun yapılsa da çok farklı sonuçlar olurdu. Bugün Londra’da G8 protestolarına, ABD’de Wall Street eylemlerine bakın. Uluslararası basının oluşturduğu algıyı hak etmiyoruz. Kimse gaz da yemesin, gaza da gelmesin, tencere tava çalındığı için uykusuz da kalmasın, trafikte de kalmasın.

Referandum konusunda kalka giden hiçbir seçenekten biz kaçınmayız. Beyoğlu’nda yapalım denirse bunu da yaparız, İstanbul genelinde denirse onu da yaparız. Biz halka sorulmasından asla çekinmeyiz. Halkın istemediğini biz asla istemeyiz.

Uzlaşı olursa haftasonu mitingleri olacak mı?

Bu seçimle ilgili bir şey de değil. Bizim bütün mitinglerimiz şölen şenlik havasında yapılır. Husumet olmaz. Dolayısıyla Ankara ve İstanbul’daki mitinglerimiz yapılacaktır.