Hatay'da Atakan'ın cenazesinin ardından polis müdahalesi

Hatay'da dün akşam Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) eyleme destek için düzenlenen gösteride yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın bugün öğleden sonra toprağa verilmesinin ardından olaylar çıktı. Atakan’ı polisin öldürdüğünü ileri sürerek yürüyüş yapan 1000 kişilik gruba polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında grubun arasında bulunan CHP milletvekilleri de, tazyikli su ve gaz bombalarının hedefi oldu.

Ahmet Atakan’ın Çekmece Beldesi’ndeki cenaze töreninin ardından toplanan kalabalık grup, Uğur Mumcu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Armutlu Mahallesi’nde toplanan ve Gündüz Caddesi boyunca yürüyen grubun önüne barikat kuran polis, ’dağılın’ uyarısında bulundu. Grubun yürüyüşü sürdürmesi üzerine polis, tazyikli su ve gaz bombası kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Bu sırada, yürüyen grubun arasında bulunan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hasan Akgöl ve Refik Eryılmaz da, tazyikli su ve gaz bombalarının arasında kaldı.

Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den gelen ekiplerle de takviye edilen polisin tazyikli su gaz bombalarıyla müdahalesiyle yürüyüş yapan gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

Polisin sert müdahalesi karşısında ara sokaklara dağılan grup bir süre sonra yeniden toplandı. Gündüz Caddesi’nde polis müdahalesine karşı çöp konteynerleri ile barikat kuran grup, araç lastiklerini ateşe verdi.

Polis, göstericilerin yeniden yürüyüşe geçmesi ihtimali üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada polis yetkilileri ile bazı göstericiler ve milletvekilleri arasında sert tartışmalar oldu.

Kızılay Meydanı da kapatıldı

"AKP faşizmi Ahmet Atakan’ı aramızdan aldı. Ahmet Atakan için sokağa çıkıyoruz" sloganıyla sosyal medya üzerinde örgütlenen gruplar toplanmalar için 9 ayrı güzergah belirlediler. Kızılay Meydanı’na göstercileri sokmak istemeyen polis de şimdiden önlem almaya başladı.. Kızılay Meydanı’na çıkan birçok yola TOMA ve akrepler konuşlandırıldı. Başbakanlık Merkez Binanın etrafı da polis barikatlarıyla çevrildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm Çevik Kuvvet polisi mesaiye çağrıldı. Başta Güvenlik Şube olmak üzere birçok şubeden de destek alındı. Bir polis helikopteri de havadan denetim için hazır bekletiliyor.