Gezi Parkı eylemlerine bir destek de Karşıyaka taraftarından

İstanbul’da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında Gezi Parkı olaylarına destek sloganlarının atılmasının ardından, İzmir’de de Karşıyaka maçında benzer tezahüratlar yapıldı.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Karşıyaka-Adanaspor maçında Gezi Parkı eylemlerine destek sloganları atıldı. Karşılaşma başlamadan önce ve karşılaşmanın sonlarına doğru Karşıyaka tribünlerinden, ''Her yer Taksim, her yer direniş'' ve ''Sık bakalım...'' tezahüratları yükseldi.

Ayrıca Karşıyakalı taraftarların, ''Ezenin KARŞIsında, sömürenin YAKAsında'' pankartı polis tarafından alındı.