Fenerbahçe tribünlerinden Gezi Direnişi'ne selam

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımını 3-1 yenen Fenerbahçe, tur atladı. Maça, Fenerbahçe tribünlerinin attığı sloganlar damga vurdu. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarlar, 'Her yer Taksim, her yer direniş' sloganları ve Gezi Parkı eylemlerinde halkın Çevik Kuvvet'e hitaben söylediği 'Sık bakalım' bestesiyle Gezi Parkı direnişine selam yolladı. Maçta, eylemler sürecinde Başbakan Erdoğan yanlısı tutumuyla dikkat çeken GFB'ye de tepki vardı.











İkinci yarıya, ilk yarıdaki 3-1'lik skor üstünlüğüyle çıkan Fenerbahçe, bu yarıda kontrollü bir oyun ortaya koydu. Rakibin tehlikeli atakları karşısında savunmasında zor anlar yaşayan sarı-lacivertlilerde, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi. İkinci yarıda oyunu genelde kendi yarı alanında kabul eden Fenerbahçe, bu yarıda 84. dakikada rakip kaleye gittiği tek pozisyonda Webo topa vuramayınca farkı artırma şansını kullanamadı. Son dakikalarda da kalesinde tehlikeler yaşayan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in başarılı performansıyla kalesinde gol görmedi ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, turu İstanbul'da geçti.

Tur atlamak için 2 gole ihtiyacı olan Red Bull Salzburg, ikinci yarıya daha iyi başladı. Fenerbahçe kalesinde arka arkaya gol pozisyonları üreten Avusturya temsilcisi, kalesinde adeta devleşen Volkan Demirel'i geçemedi. Red Bull Salzburg, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-1 yenilerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

54. dakikada Kampl'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topu kontrol etti.

59. dakikada Alan'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel uzanarak topu tokatladı. Sol çaprazda topu kontrol eden Mane, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, ancak Polonyalı hakem Pawel Gil ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

65. dakikada Mane'nin ceza yayı önünden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

67. dakikada Jantscher'in ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, uzanarak topa dokunan kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada sağdan Kampl'ın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte müsait durumda bulunan Soriano'nun gelişine sert vuruşunda, kaleci Volkan Demirel son anda topu çıkararak, önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

85. dakikada soldan ceza alanına giren Mehmet Topal'ın yerden ortasında, altıpasta Webo topa dokunamayınca sarı-lacivertliler önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

86. dakikada soldan ceza alanına giren Mane'nin ortasında, penaltı noktasının önünde Hierlaender'in vuruşunda kale önünde Kadlec yatarak topu çıkardı.

89. dakikada Mane'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kampl'ın vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

90. dakikada Kampl'ın soldan ortasında ceza alanı içinde müsait durumda bulunan Hinteregger'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

Fenerbahçe, ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, play-off turuna yükseldi.