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Polis Gezi Parkı'nı, gazdan kaçanlara kapatılan The Marmara'dan da izledi

Taksim'de polis, biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale ederken, sivil polis oldukları ileri sürülen iki kişinin görüntüsü kadraja böyle yansıdı

31 Mayıs 2013 20:09

Gezi Parkı’na yapılması planlanan AVM’ye karşı günlerdir devam eden eylem, polisin parkı abluka almasıyla birlikte Taksim Meydanı’na taştı. Bugün sabaha karşı polisin şafak operasyonuyla başlayan saldırılar hâlâ devam ederken, polisin gazlı müdahalesinden kaçan kişilere kapılarını kapatan Taksim'deki The Marmara Oteli'nde polis olduğu tahmin edilen bir kişinin elinde dürbünü ve masasına yapılan çay ve su servisiyle dikkat çekti.

Taksim'de Gezi Parkı'nı protesto edenlere polis 3'üncü kez gaz bombasıyla saldırdı. Biber gazının etkisiyle etrafa dağılan eylemciler Kazancı ve Gümüşsuyu tarafına doğru kaçmak zorunda kaldı.

Taksim Meydanı’ndaki 5 yıldızlı bir otelin camında elinde dürbünü önünde çayı ile bir polis ve hemen yanında bulunanın sivil polis olduğu ileri sürülen kişinin ise elindeki telsiz ile anonsları takip ederken fotoğrafın kadrajına girdi.

Polisin sert müdahalesi ile bir anda canhıraş kaçışan eylemcileri fotoğraf makinesi ile fişleyen sivil polis, yer yer dürbününü de eline alarak biber gazına boğulan meydandaki yüzleri seçmeye çalıştı.

 

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