Gezi Parkı'nın yıkımını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, yol inşaatı yapımı gerekçesiyle ağaçların yıkılması Taksim Dayanışması Bileşenleri isimli bir grup tarafından protesto edildi. Saat 19.00'da park içinde toplanan yaklaşık 500 kişi park içine çadır kurdu.

Sabaha kadar nöbet tutacaklarını söyleyen eylemcilere BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de destek verdi. Sırrı Süreyya Önder "Arkadaşlar dün geceden beri buradalar. Direniyorlar, gaz yiyorlar. Ben sadece dün geceden beri bekleyen arkadaşlara, örgütlenmeye ve itiraza dahil oldum. Ben sadece İstanbul milletvekili değilim. Ağaçların da vekiliyim. Biz bugün bunları püskürttük ama yarın yine gelirler. Bu neo-liberal sistemin iştahı bütün ormanları kesse yine doymaz. Asıl olan bir farkındalık yaratmak. Sanırım bu farkındalık yaratıldı. Büyükşehir Belediyesi bu usulsüz işten ricat ettiğini açıklayana kadar biz burada nöbet tutacağız. Her birimiz bir ağacın nöbetini tutacağız. Sabahleyin de kuşlara tekmil vereceğiz." dedi.

Karadenizli sanatçı Oktay Üst de "Karadenizli sanatçılar olarak, Karmate olarak yarın saat 18.00'da fidan dikip horon oynayacağız. Her diktiğimiz fidan için horon oynayacağız. Hepiniz fidanlarınızı getirin" dedi. Grup, yapılan açıklamaların ardından halay çekti.